У Мукачеві демонтували танк-пам'ятник.

 

Танк, що його встановили у місті 1969 року, демонтували згідно з рішенням виконавчого комітету Мукацівської міської ради і тепер передадуть на відповідальне зберігання, - повідомили у мерії.

 

 

До речі, танк-пам'ятник ніякого відношення  до Другої світової війни не мав. Його взяли із запасу 128-ої дивізії. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році, був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.

 

Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

 

Нагадаємо, що кілька днів тому рішення про демонтаж усіх мілітарних пам'яток радянської доби, у тому числі й танку, прийняли у Чорткові. 

 

 

11.04.2022

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