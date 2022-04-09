YouTube заблокував канал Держдуми Росії.

У поясненні цього кроку сказано про реалізацію антиросійських санкцій.

Сервіс відеогостинґу YouTube заблокував канал парламентського телебачення Державної думи Росії – «Дума ТВ». У повідомленні YouTube, опублікованому на Telegram-каналі Держдуми РФ в суботу, 9 квітня, зазначається, що блокування пов'язане з правилами відеогостинґу «щодо обмеження експорту та застосування санкцій». Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

«Ваш акаунт заблоковано без можливості відновлення відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій», – йдеться в повідомленні YouTube.

«Дума ТВ» позиціонує себе як парламентське телебачення. На його YouTube-каналі публікували коментарі депутатів, трансляції засідань Держдуми РФ та авторські програми. На канал, як стверджується, було підписано 145 тисяч користувачів, а загальна кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.

Офіційна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи дії YouTube у своєму телеграм-каналі, заявила: «Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше». Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій зажадала від YouTube негайно відновити доступ до каналу Держдуми, заявивши, що блокування «Думи ТВ» «перешкоджає поширенню інформації та вільному доступу до неї».