Папа Франціск засудив воєнні злочини в Україні.

Наприкінці щотижневої загальної аудієнції він розгорнув український прапор, надісланий йому напередодні з Бучі.

 

 

Папа Римський Франціск рішуче засудив масові вбивства людей у ​​Бучі. Наприкінці щотижневої загальної аудієнції в середу, шостого квітня, він розгорнув український прапор, надісланий йому напередодні з Бучі, де, за його словами, беззбройні цивільні особи, жінки та діти стали жертвами звірств. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

 

«Вчора мені саме з Бучі привезли цей прапор. Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них», – сказав Святіший Отець.

 

Під щирі оплески паломників на сцену вийшла група дітей, які стали поруч зі Святішим Отцем, який поцілував прапор, а тоді сказав: «Ці діти мусили втікати і прибути до чужої землі: це однин із плодів війни. Не забуваймо про них, не забуваймо про український народ».

 

Він висловив жаль, що свіжі новини про війну в Україні, «замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі». «Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких волає до неба та благає: “Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!” Помолімося разом за це», – закликав Папа Франціск, після чого в залі запанувала молитовна тиша.

 

Потім Понтифік вручив українським дітям великодні солодощі, а від них отримав малюнки та подарунки.

06.04.2022

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