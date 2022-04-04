"Еспресо", "5 канал" і "Прямий" вимкнули із цифрового мовлення.

Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) вимкнув телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового етеру. Журналісти вважають такі дії незаконними і заявляють про наступ на свободу.

"Рішення про відключення є цілковито й однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали. У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов", – заявили на "5 каналі", нагадавши про те, що раніше Данілов працював на Ігоря Коломойського.

Редакція звернулася до Президента України Володимира Зеленського зі закликом захистити свободу слова і право журналістів на професію, а також відсторонити керівника концерну.

"Ми всі маємо зараз дотримуватися принципу єдності і спільно боротися з ворогом – Росією, і не допустити перетворення України на росію, країну з "однією позицією", де зачищена свобода слова", – заявили на "5 каналі".

"Еспресо" наголошує, що канал послідовно займає проукраїнську позицію. До того ж, транслює щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини BBC (Великобританія), "Радіо Свободи", "Голос Америки" (США), France 24 (Франція).

Редакція закликала Концерн РРТ "припинити антиукраїнську діяльність і діяти виключно на підставі закону". "Концерн РРТ зайняв своє місце серед російських терористичних військ та колабораціоністів, які свідомо працюють проти України та українців, вбивають мирних громадян та обмежують можливості українців дивитись українські телеканали", – вважають на "Еспресо".

Журналісти також пропонують Володимиру Зеленському визнати потребу спільно боротися із російським агресором. "Пане Президенте, ми неодноразово заявляли і заявляємо про нашу спільну боротьбу проти росії. Разом з тим, в період воєнного стану і збройної агресії проти України, боротьба в Україні з незалежними проукраїнськими медіа не сприяє спільній перемозі", – ідеться у заяві.

У понеділок телеканали надіслали свої звернення до Президента, Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Редакції "Прямого" та "5 каналу" наголошують, що вони левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи указ Президента.