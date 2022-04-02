У Коломиї пройде благодійна акція в допомогу 10 бригади.

Сьогодні, 2 квітня, у Коломиї відбудеться благодійна акція “Перемога в єдності” в допомогу 10 гірсько-штурмовій бригаді, - повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

“Запрошуємо на благодійну акцію допомоги нашій десятці. Цієї суботи, 2 квітня, у Коломиї відбудеться благодійна акція “Перемога в єдності”. Митці з Києва, Харкова, Коломиї, Гостомеля, Бучі зберуться, щоб разом співати патріотичні пісні. Мета заходу – зібрати кошти для військових”, – каже мер Коломиї.

Місце проведення: Народний дім. Початок о 16:00. Вхід вільний, але кількість місць обмежена відповідно до того, скільки людей зможе вміститися в укритті.

“На заході ми будемо збирати пожертви для наших захисників з 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, які захищають Україну від загарбників. Запрошуємо вас долучатися до акції. Це гарна нагода допомогти військовим і трохи відпочити”, – додав Станіславський.

Нагадаємо, що Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” звертався про допомогу до всіх бажаючих з тим, аби мати змогу оновити воїнам "десятки" автопарк. А згодом про потребу у тактичному взутті та одязі повідомляли жінки-воїни з тої ж таки 10-ї гірсько-штурмової бригади. "Всі масово кинулись допомагати чоловікам, а про жінок забули. Хоча наразі загальна кількість військовослужбовиць у ЗСУ становить понад 30 000 осіб", - йшлся у зверненні.

Тим, хто може допомогти "Едельвейсу", волонтери просять писати у приват на сторінці фонду або ж телефонувати за номером +38 096 144 8368.