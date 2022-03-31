Жінки-воїни з 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” звертаються по допомогу.

Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з 2015-го року займається цільовою та дієвою допомогою 10-й ОГШБР ЗСУ, яка на передовій захищає Україну. Окрема гірсько-штурмова бригада – тактичне формування Сухопутних військ ЗСУ оперативного командування "Захід", що сформована у Івано-Франківській області у місті Коломия. Головним завданням частини є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості.

На своїй сторінці волонтери Фонду звертаються по допомогу на потреби бригади “Едельвейс”: “Друзі, особливо ті, хто координує та закуповує речі для наших бійців за кордоном! Є величезне прохання зосередити увагу на придбанні речового майна саме для дівчат. Всі масово кинулись допомагати чоловікам, а про жінок забули. Хоча наразі загальна кількість військовослужбовиць у ЗСУ становить понад 30 000 осіб!”.

На сьогоднішній день у жінок-воїнів з 10-ої гірсько-штурмової бригади на передовій є потреба у взутті та одязі, а саме:

- тактичне взуття (розміри 37, 38, 39)

- комплекти термобілизни (розміри XS та S)

- тактичні флісові кофти (розміри XS та S)

- елементи обмундирування менших розмірів (штани, куртки, віндстопери, софтшелл і т.п.)

Тим, хто може допомогти, волонтери просять писати у приват на сторінці фонду або ж телефонувати за номером +38 096 144 8368.