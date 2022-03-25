Коломийській штурмовій бригаді, яка тепер на передовій, потрібна допомога.

Є нагальна потреба в оновленні автопарку воїнів з 10-ої гірсько-штурмової бригади, що базується в Коломиї, — повідомили у Фонді підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

 

“Ви ж знаєте, що наші "Едельвейси" в зоні активних бойових дій? Можете тільки уявити, що вони витворяють з окупантами! Ми б вам показали, та мережа банить. Але більшість позашляховиків уже вийшли з ладу, а маневреність на полі бою – це збережені життя наших захисників, які з кожним днем наближають Україну до перемоги”, – йдеться у повідомленні.

 

 

За переказані кошти волонтери обіцяють самостійно знайти і привезти позашляховики з-за кордону та доставити прямо на передову.

 

“Є ще варіант – пожертвувати машину. У пріоритеті франківців закликають передати для війська транспорт підвищеної прохідності, а саме: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux. Бажано, щоб машини були до 2004 року випуску. Вид палива – дизель”, – додають волонтери.

 

РЕКВІЗИТИ:


Картка ПриватБанк: 5168 7427 2171 2531
Одержувач: Олександр Тарасюк

 

ГРИВНЕВИЙ рахунок
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ВАЛЮТНИЙ (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) рахунок
UA873366770000026002052577397

 

ВАЛЮТНИЙ (ДОЛАР США) рахунок
UA803366770000026000052567503

 

в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 336677
код ЄДРПОУ 41879527
Отримувач:
Громадська організація «Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»
Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога

 

PayPal: tarasyukoleks15@gmail.com

 

For receiving SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY: TARASIUK OLEKSANDR
IBAN: UA943052990000026209902285891
ACCOUNT: 5168745608626856
Beneficiary bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

 

For receiving SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY: TARASIUK OLEKSANDR
IBAN: UA293052990000026206895709108
ACCOUNT: 5168742732829324
Beneficiary bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE: CHASDEFX
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 623-160-5145

 

25.03.2022

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