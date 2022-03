Коломийській штурмовій бригаді, яка тепер на передовій, потрібна допомога.

Є нагальна потреба в оновленні автопарку воїнів з 10-ої гірсько-штурмової бригади, що базується в Коломиї, — повідомили у Фонді підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

“Ви ж знаєте, що наші "Едельвейси" в зоні активних бойових дій? Можете тільки уявити, що вони витворяють з окупантами! Ми б вам показали, та мережа банить. Але більшість позашляховиків уже вийшли з ладу, а маневреність на полі бою – це збережені життя наших захисників, які з кожним днем наближають Україну до перемоги”, – йдеться у повідомленні.

За переказані кошти волонтери обіцяють самостійно знайти і привезти позашляховики з-за кордону та доставити прямо на передову.

“Є ще варіант – пожертвувати машину. У пріоритеті франківців закликають передати для війська транспорт підвищеної прохідності, а саме: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux. Бажано, щоб машини були до 2004 року випуску. Вид палива – дизель”, – додають волонтери.

РЕКВІЗИТИ:



Картка ПриватБанк: 5168 7427 2171 2531

Одержувач: Олександр Тарасюк

ГРИВНЕВИЙ рахунок

UA093366770000026007052544972

ВАЛЮТНИЙ (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) рахунок

UA873366770000026002052577397

ВАЛЮТНИЙ (ДОЛАР США) рахунок

UA803366770000026000052567503

в ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 336677

код ЄДРПОУ 41879527

Отримувач:

Громадська організація «Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»

Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога

PayPal: tarasyukoleks15@gmail.com

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: TARASIUK OLEKSANDR

IBAN: UA943052990000026209902285891

ACCOUNT: 5168745608626856

Beneficiary bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: TARASIUK OLEKSANDR

IBAN: UA293052990000026206895709108

ACCOUNT: 5168742732829324

Beneficiary bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE: CHASDEFX

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 623-160-5145