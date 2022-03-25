Коломийській штурмовій бригаді, яка тепер на передовій, потрібна допомога.

Є нагальна потреба в оновленні автопарку воїнів з 10-ої гірсько-штурмової бригади, що базується в Коломиї, — повідомили у Фонді підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.
“Ви ж знаєте, що наші "Едельвейси" в зоні активних бойових дій? Можете тільки уявити, що вони витворяють з окупантами! Ми б вам показали, та мережа банить. Але більшість позашляховиків уже вийшли з ладу, а маневреність на полі бою – це збережені життя наших захисників, які з кожним днем наближають Україну до перемоги”, – йдеться у повідомленні.
За переказані кошти волонтери обіцяють самостійно знайти і привезти позашляховики з-за кордону та доставити прямо на передову.
“Є ще варіант – пожертвувати машину. У пріоритеті франківців закликають передати для війська транспорт підвищеної прохідності, а саме: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux. Бажано, щоб машини були до 2004 року випуску. Вид палива – дизель”, – додають волонтери.
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25.03.2022