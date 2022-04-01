До Львова з Британії приїхала колона пожежно-рятувальних машин.

До Львова приїхала колона із пожежно-рятувальних машин з Британії: 15 пожежних, 2 спеціально-рятувальні й один автомобіль технічної підтримки – колінчатий підіймач. Очільник ДСНС України Сергій Крук розповів, що всю техніку, яку отримали, вже оглянули – вона готова до роботи. У найближчі дні обладнання віддадуть у регіони, де воно найбільше потрібне.

 

 

«З першого дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші партнери почали працювати над пошуком машин та обладнанням для нашої країни. Ми ставили за мету знайти хоча б 10 автівок. Але до збору долучився чи не кожен підрозділ британських пожежників. Хто не міг дати машину — віддавав дороговартісне обладнання, захисний одяг тощо. За рекордно короткий термін ми зібрали рекордну кількість допомоги як для України, так і для Великої Британії. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб така робота продовжувалась і надалі з нашими міжнародними партнерами», –  розповіла засновниця Громадської організації «Імпакт», яка є партнером британської спільноти FIRE AID UK, Оксана Романуха.

 

 

01.04.2022

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