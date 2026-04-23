У Львові передали 68 рятувальних авто від Тайваню для прифронтових громад.

 

У Львові передали 68 рятувальних автомобілів від народу Тайваню для громад сходу, півдня та центру України, які найбільше постраждали внаслідок війни. Йдеться про пожежні, медичні та спеціалізовані авто, що допоможуть оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати життя. Про це повідомили у Львівській міській раді.

 

Церемонія передачі техніки від народу Тайваню відбулася 23 квітня у Львові, на північному боці площі Ринок.

 

Передача відбулася на площі Ринок, де вишикували десятки карет швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки. Львів став координаційним майданчиком цієї гуманітарної ініціативи Тайваню. З української сторони процес організували міська рада та Інститут міста. Автомобілі подолали понад 8 тисяч кілометрів за 60 днів.

 

Передану техніку скерують у громади, які щодня стикаються з наслідками російських атак. Її використовуватимуть для гасіння пожеж, ліквідації наслідків обстрілів, евакуації цивільних, медичних виїздів та рятувальних операцій.

 

Частину автомобілів передадуть громадам Харківщини, зокрема Куп’янську, а також на Сумщину та Донеччину. Уже сьогодні техніка вирушить до місць призначення.

 

Представники тайванського народу наголосили, що підтримують Україну від початку повномасштабної війни та захоплюються стійкістю українців. За їхніми словами, автівки зібрали з різних пожежних і медичних підрозділів, розуміючи потребу в оперативній допомозі після обстрілів.

 

Нагадаємо, Львів працює як координаційний хаб для гуманітарної допомоги українським містам і громадам. Зокрема, 18 квітня до Львова приїжджали норвезькі волонтери, які передали українським військовим 30 автомобілів. Загалом у межах ініціативи Ukrainian Freedom Convoysвже передали 500 авто для потреб ЗСУ.

 

23.04.2026

Нова заньківчанська «Маклена Ґраса»
Одна з найгостріших і найтрагічніших п’єс українського модернізму повертається на сцену театру Марії Заньковецької в новій інтерпретації і на новій локації ЦЕХ. Прем'єра відбудеться 23-24 квітня.
22.04.26 | | Штука
Шторм світу й кілька F
Коли ламається звичний світ, саме зрощення того, що важливе — унікального для кожного і кожної, але багато в чому спільного — стає тим простором, який уможливлює індивідуальну і колективну опірність насиллю.
22.04.26 | | Штука
Культура стійкості
Мистецтво тут не є дзеркалом війни, воно будує метафори перетворення. Естетичний вимір резилієнтності полягає в здатності бачити в уламках не лише кінець, а й потенціал для іншої форми життя.
21.04.26 | | Штука
Мислення як дорога до мовчання
Олена Роман
Шлях моєї думки починається з «Польової дороги» Гайдеґґера, відтак веде до роману Ласло Краснагоркаї «На півночі – гора, на півдні – озеро, на заході – дороги, на сході – річка»...
20.04.26 | | Штука
Біля залізничної колії
Зоф’я Налковська
З циклу із восьми приголомшливих оповідань «Медальйони» (1946 р.) – лаконічного і болісного описом трагічного досвіду людей в часи Голокосту
19.04.26 | | Минуле
Відлік часу: музика, що стає вічністю
25 квітня у Львівському органному залі прозвучать дві світові прем’єри – симфонії сучасних українських композиторів Борислава Стронька та Володимира Павенського, які є глибокими рефлексіями на події сьогодення.
19.04.26 | | Штука
Бути схожим на дракона
Віталій Портиков
Щоб перемогти дракона, що перетворив простір навколо себе на драконове лігво, недостатньо бути лицарем у блискучих обладунках. Треба самому хоча б трішки нагадувати Дракона
19.04.26 | | Дискурси
Акушери тиші: як  народжується слово та звук
Олег Яськів
Роздуми науковців про Бога і Красу довкола тексту Ґадамера і музики Пярта
18.04.26 | | Дискурси

