У Львові передали 68 рятувальних авто від Тайваню для прифронтових громад.

У Львові передали 68 рятувальних автомобілів від народу Тайваню для громад сходу, півдня та центру України, які найбільше постраждали внаслідок війни. Йдеться про пожежні, медичні та спеціалізовані авто, що допоможуть оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати життя. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Церемонія передачі техніки від народу Тайваню відбулася 23 квітня у Львові, на північному боці площі Ринок.

Передача відбулася на площі Ринок, де вишикували десятки карет швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки. Львів став координаційним майданчиком цієї гуманітарної ініціативи Тайваню. З української сторони процес організували міська рада та Інститут міста. Автомобілі подолали понад 8 тисяч кілометрів за 60 днів.

Передану техніку скерують у громади, які щодня стикаються з наслідками російських атак. Її використовуватимуть для гасіння пожеж, ліквідації наслідків обстрілів, евакуації цивільних, медичних виїздів та рятувальних операцій.

Частину автомобілів передадуть громадам Харківщини, зокрема Куп’янську, а також на Сумщину та Донеччину. Уже сьогодні техніка вирушить до місць призначення.

Представники тайванського народу наголосили, що підтримують Україну від початку повномасштабної війни та захоплюються стійкістю українців. За їхніми словами, автівки зібрали з різних пожежних і медичних підрозділів, розуміючи потребу в оперативній допомозі після обстрілів.

Нагадаємо, Львів працює як координаційний хаб для гуманітарної допомоги українським містам і громадам. Зокрема, 18 квітня до Львова приїжджали норвезькі волонтери, які передали українським військовим 30 автомобілів. Загалом у межах ініціативи Ukrainian Freedom Convoysвже передали 500 авто для потреб ЗСУ.