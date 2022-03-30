Німеччина готується до евентуального відімкнення газу з Росії.

Уряд оголосив про активацію ощадливого режиму газоспоживання.

 

 

На тлі конфлікту з Росією щодо оплати газових постачань до Європи міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) активував режим раннього попередження надзвичайної ситуації у разі припинення постачання російського газу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Габек закликав підприємства та приватних споживачів у Німеччині економити енергоносії. «Значення має кожна зекономлена кіловат-година… На даний момент перебоїв з поставками немає, але нам, проте, слід посилити запобіжні заходи, щоб у разі ескалації з боку Росії бути готовими», – наголосив Габек у середу, 30 березня, у Берліні.

 

За словами міністра, проголошення першого етапу газового аварійного плану є превентивним рішенням. «Ми перебуваємо на етапі, коли ми уважно розглядаємо, які (газові, – ред.) потоки можуть обірватися», – пояснив Габек. 

 

За першим рівнем аварійного плану газу слідують два наступні: рівень тривоги та так званий аварійний рівень. На першому етапі відповідальність за газопостачання несуть енергопостачальники. За словами Габека, держава втручається лише на останньому етапі. 

 

Цього тижня федеральний уряд Німеччини планує зібрати кризова група, яка оцінить та проаналізує ситуацію з газопостачанням. Це дозволить у разі потреби вжити подальших заходів щодо залагодження енергетичної безпеки.

 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін минулого тижня оголосив, що РФ надалі прийматиме оплату за газ, який постачається в Європу, винятково в рублях. Німеччина та інші країни «Великої сімки» та Європейської Унії заявили, що не платитимуть у російській валюті. Габек назвав вимоги Москви порушенням договору, оскільки цей документ передбачає плату за газ у доларах чи євро.

 

Росія, однак, наполягає на своїй вимозі та погрожує припинити постачати газ у разі відмови платити за паливо у рублях.

30.03.2022

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