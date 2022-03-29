Росія погрожує відімкнути Європі газ, якщо та не платитиме за нього в рублях.

«Немає оплати – немає газу», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Кремль застеріг імпортерів російського газу зі західних країн, що перекриє постачання цього енергоносія, якщо вони не платитимуть за поставки в рублях. «Немає оплати – немає газу», – підкреслив речник президента Росії Дмитро Пєсков у інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на прохання прокоментувати відмову Західної Європи від оплати за газ у рублях.

Пєсков зазначив, що Росія «вивчить, що можна зробити», коли Заходом буде ухвалено остаточне рішення.

«Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість (оплати в рублях, – ред.). Тож, щойно в нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, благодійністю ми займатися не маємо наміру та постачати Західній Європі газ безкоштовно», – сказав Пєсков.

Водночас він запевнив, що Москва не зацікавлена ​​у тому, щоб Європа відмовилася від закупівлі газу в Росії.

Як уже повідомляло наше видання, напередодні відбулося засідання міністрів енергетики та економіки країн-членів G7. Учасники засідання вирішили відхилити вимогу Росії платити рублями за постачання російського газу та нафти як «одностороннє та явне порушення чинних договорів».

Нагадаємо, що 23 березня президент РФ Володимир Путін зажадав протягом тижня перевести оплату за постачання російського газу і нафти «недружнім країнам» у рублі, відмовившись від «використання в таких розрахунках усіх валют, які скомпрометували себе». За бажанням Путіна, покупці російського газу повинні купувати рублі на внутрішньому валютному ринку Росії.