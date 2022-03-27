Пожежу на нафтобазі у Львові гасили цілу ніч. Об'єкт повністю зруйновано.

Внаслідок ракетного удару по нафтобазі у Львові, що відбувся вчора, 26 березня, о 16:30 зайнялася пожежа, яку гасили до ранку сьогоднішнього дня. О 05:02 вогонь локалізували, а о 06:49 ліквідовали повністю, — повідомили в ДСНС. За словами керівника львівської ОВА максима Козицького. нафтобаза повністю зруйнована.

Пожежу гасили понад 13 годин. "Слава Богу, що всі живі", — написав у себе на fb-сторінці міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу нафтобази постраждало п'ятеро людей, які самостійно звернулися по допомогу.

Обстріл відбувся в суботу, 26 березня, о 16:30 — через 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги. На об'єкт впало дві ракети. А через дві години по Львову було завдано ще одного ракетного удару — ракети прилетіли на оборонний об'єкт. Який саме, офіційні джерела не уточнюють. Відомо лише, що це був завод. У сусідніх будівлях — школі та дитсадку — повилітали вікна.