Завдано два ракетні удари по Львову. Дві і три ракети прилетіли з інтервалом у дві години.

Росіяни завдали ракетних ударів по північно-східній частині Львова. Відомо про п'ятьох постраждалих. Інформацію про вибухи біля Львова о 16:30, а потім о 18:55 повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Відбулося два потужні вибухи біля Львова з сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях», – спочатку повідомив голова ОВА. Згодом він написав про ще один удар поблизу Львова: «Сталося ще три потужні вибухи». Повітряна тривога станом на 19:25 не відмінена. Загроза нових ракетних ударів триває.

Міський голова Львова Андрій Садовий щодо другого ракетного удару повідомив: «В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби». Горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

Наслідки вибухів показали на польських телеканалах

Мешканців закликають залишатися в укриттях та не поширювати інформації про вибухи з місця подій. «Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!» – написав Максим Козицький.

Що стосується пакетних ударів, які відбулися о 16:30, Максим Козицький додав, що інформація про влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.