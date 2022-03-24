Відсутнього 13 днів Шойґу показали, але питання залишилися.

 

В ефірі «Вести 24» показали відео засідання Радбезу РФ за участю Путіна. Тут вперше за минулі 13 днів з'явився міністр оборони Сєргєй Шойґу.

 

Відео тривало лише 30 секунд, звуку на ньому немає — задля того, щоб його показати, «Вести 24» перервали свій ефір. Видно, що на екрані перед Путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента — Сєрґєй Шойґу. РИА Новини, яке  опублікувало аналогічне відео, спеціально наближає камеру на відео, аби показати, що на записі саме Шойґу.

 

 

Але перед його появою у кадрі на відео видно проблеми з камерою.

 

Камера не була належним чином налаштована на участь у засіданні, нею маніпулюють просто під час ефіру.

 

Сам Шойґу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе до ладу.

 

Розкадровка фраґмента екрана з Шойґу

 

На останній секунді відео можна помітити, як у вікні з трансляцією Шойґу знову з'являється темний екран і міністр ніби зникає з наради.

 

На те, що Шойґу перестав з'являтися в публічному просторі з 11 березня, перший звернув увагу журналіст видання «Медиазона» Дмітрій Трєщанін: "Слухайте, великого піарміністра Шойгу немає у публічному просторі з 11 березня. ОДИННАДЦЯТЬ ДНІВ ВІЙНИ у нас немає голови Міноборони. Він що, у Чорнобаївці?" Знайомий в оточенні російського міністра оборони розповів «Агентству»: в оточенні Шойґу пліткують, що він захворів, має проблеми із серцем. За даними газети Washington Post, Шойґу та начальник Генштабу Ґєрасімов перестали відповідати на дзвінки з Пентагону. Після цього прессекретар Путіна Пєсков пояснив нині зранку, що тепер Шойґу не до медійної активності.

 

24.03.2022

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