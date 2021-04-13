Шойґу заявив, що Росія завершить свої справи на кордоні України через два тижні.

Міністр оборони Росії Сергій Шойґу заявив, що "перевірку збройних сил РФ" планують завершити впродовж двох тижнів.

Про це Шойґу сказав у вівторок, передає російський "Інтерфакс".

"Контрольну перевірку збройних сил, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів", – сказав російський міністр.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія перекинула на навчання до західних кордонів дві армії та три з'єднання ВДВ. Він мотивував це загрозою з боку НАТО.

"США та НАТО перекидають війська до кордонів європейської Росії, основний бойовий потенціал у Причорномор'ї та на Балтиці", – сказав Шойґу.