В Кремлі почали говорити про згортання військових навчань і про переговори із Заходом.

Президент Росії провів сьогодні зустрічі з міністром оборони Серґєєм Шойгу та міністром закордонних справ Серґєєм Лавровим. Зустрічі виглядали екстреними, оскільки міністри не пройшли належного карантину перед зустріччю з Путіним і змушені були сидіти на віддалі 8 метрів від нього. Обидві зустрічі транслювалися в прямому ефірі і характеризувалися зміною риторики як Путіна, так і його міністрів.

У ході зустрічі Шойгу повідомив Путіна, що російські військові проводять навчання практично у всіх військових округах, і неочікувано зазначив, що частина навчань підходить до завершення, а інші скоро будуть завершені.

Глава ж МЗС Росії Лавров теж неочікувано заявив про необхідність продовжувати переговори із західними партнерами.

Російський рубль та фондовий ринок позитивно відреагували на ці сигнали про напрям на повільне завершення політичної кризи у відносинах Росії та Заходу – оприлюднена Кремлем інформація про доповіді міністрів закордонних справ та оборони дали серйозний привід для оптимізму.

Ще один сигнал подали з Держдуми Росії, де завтра на розгляд виноситься дві ухвали про визнання т.зв. "ДНР-ЛНР". Всупереч ініціативі опозиційних комуністів звернутися до президента з проханням визнати республіки, владна «Єдина Росія» подала свій проєкт – провести з цього приводу консультації з Міністерством закордонних справ. Очікується, зрозуміло, що власне цей другий проєкт буде прийнятий і результат консультацій відкладеться на традиційний "русский месяц".