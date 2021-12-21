Шойгу заявив, що США розмістили на Донеччині хімічну зброю і готують провокацію.

 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що у Східній Україні зосереджено 120 вояків американських приватних військових компаній, які володіють хімічною зброєю і готують провокацію.

 

 

Про це Шойгу заявив на засіданні розширеної колегії Міністерства оборони Росії, передає телеканал "Дождь". У цих зборах також брав участь президент Росії Володимир Путін.

 

Зі слів російського міністра, американські вояки перебувають в Авдіївці і Приазовську.

 

"Вони облаштовують вогневі позиції у житлових будинках і на соціально значимих об'єктах, здійснюють підготовку українських Сил спеціальних операцій і радикальних збройних угруповань до активних бойових дій", – заявив міністр.

 

Голова Міноборони Росії додав, що в Авдіївку і Красний Лиман привезли "резервуари з невстановленими хімічними компонентами", котрі, на думку Шойгу, можуть використати для "здійснення провокацій".

 

Зі слів російського міністра, українські військовики продовжують обстрілювати "мирні квартали Донбасу і позиції народної міліції ЛНР і ДНР (маються на увазі бойовики екстремістських рухів "ДНР" і "ЛНР", – Z), провокуючи їх на дії у відповідь".

 

Шойгу вважає, що США нарощують військову присутність при російських кордонах, а НАТО "відпрацьовує" залучення Грузії, Молдови та України до війни проти Росії. 

 

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