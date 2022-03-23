На Яворівщині збили дрон, який не має великої дальності польоту.

 

У Яворівській громаді правоохоронці збили дрон за заявою місцевого мешканця, - повідомила Яворівська міська рада на своїй сторінці у fb. На гарячу лінію Яворівської міської ради надійшло звернення про підозрілий дрон, що здійснював зйомку в одному із населених пунктів громади.

 

Фото Яворівської міської ради.

 

Завдяки злагодженій роботі оперативної групи реагування, яка створена при Яворівській міській раді, безпілотний літальний апарат було ліквідовано. На даний момент правоохоронці проводять слідчі дії за даним фактом. Важливо, що дрон такого типу не може здійснювати керовані пультом польоти на великі відстані, а отже його було запущено з місця десь неподалік - хтось, або з цікавосі вирішив порушити заборону на використання подібної техніки у військовий час, або працював диверсант.

 

 

Нагадаємо, на території Львівської області на час дії військового стану діє заборона на самовільний запуск безпілотників. При їх виявленні вони будуть вважатись шпигунством на користь ворога і будуть ліквідовуватися. За порушення зловмисників буде притягнено до кримінальної відповідальності за ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 112, ст. 113, ст. 114 Кримінального Кодексу України.

 

Якщо ви помітили безпілотника, телефонуйте на гарячу лінію міської ради: +38 096 23 33 169

23.03.2022

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