«Переможців не судять»

Володимир В'ятрович

 

«Переможців не судять» — жорстока фраза, справедливість якої однак підтверджена історією.

 

Сталін ніколи не відповів за злочини до, під час і після Другої світової. Він зайняв місце серед переможців нацизму, і ніхто не судив його за мільйони вбитих голодом, репресіями, за депортації народів, врешті за змову з тим же нацизмом. Він навіть став засновником Організації об’єднаних націй, покликаної гарантувати мирний розвиток світу і завадити злочинам проти людства в майбутньому. Тому що переможців не судять.

 

Очевидно, на те саме розраховує нині Путін, армія якого чинить численні й масштабні воєнні злочини на українських теренах. Путін вірить, що опиниться переможцем у Києві, а не злочинцем у Гаазі. Він знає: якщо переможе українців — усі розслідування щодо злочинів, навіть попри те, що вони вже почалися, можуть закінчитися нічим.

 

Для нас же має бути зрозуміло, що наша перемога — це єдиний спосіб притягнути Путіна і Росію до відповідальності за знищені Маріуполь, Чернігів, Харків, тисячі вбитих українців, жінок, дітей, розстріляні "зелені коридори", використання забороненої зброї, здійснені раніше злочини після окупації Криму і Донбасу.

 

Ми, українці, дуже хочемо побачити на лаві підсудних російських військових, які повторюватимуть найбільш вживану на Нюрнберзькому процесі фразу: «Я лиш виконував наказ». Дуже хочемо побачити там і того, хто віддавав цей наказ — самого Путіна.

 

Тому ми переможемо.

 

 

 

На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії.

Слава Україні!

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