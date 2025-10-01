«Генерал Кук. Біографія покоління УПА»: нова книга В'ятровича на Форумі видавців.

У суботу, 4 жовтня, в межах Форуму видавців історик Володимир Вʼятрович презентує львівʼянам свою найновішу книгу «Генерал Кук. Біографія покоління УПА», над якою працював двадцять років.

 

 

Презентація відбудеться в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка (вул. Драгоманова, 5).

Модеруватиме зустріч історик Василь Кметь.

Початок – о 16:00.

 

«Генерал Кук. Біографія покоління УПА» – це масштабна праця про життя останнього командира Української повстанської армії Василя Кука (1913–2007 рр.) – людини, яка пройшла і творила ключові події української історії минулого століття.

 

«Це було "покоління реваншу", – каже Володимир Вʼятрович, – ті, хто народився, коли їхні батьки програли визвольні змагання 1917–1921 років. Так вони створили в українській історії "єдине покоління професійних революціонерів", які кинули все заради боротьби за незалежність».

 

В’ятрович особисто був знайомий із Василем Куком, провів із ним багато годин у розмовах. Цей безпосередній контакт дозволив авторові показати не лише історичну постать, а й живу людину з її переконаннями, сумнівами, почуттями – і зробити образ ближчим та зрозумілішим для нинішніх українців.

 

Перша читачка книги письменниця Марія Матіос поділилася враженням: «Чесний літопис окремої людини і максимально об’ємний портрет часу».

 

«Генерал Кук. Біографія покоління УПА» – серед лідерів продажу видавництва Vivat цієї осені. Книга уже надійшла до книгарень. А всі, хто замовив видання під час передпродажу, отримали його з автографом автора.

 

 

Перед презентацією новинки у Львові 4 жовтня о 12:00 на стенді видавництва «Наш формат» Вʼятрович матиме автограф-сесію, під час якої можна буде підписати і «Генерала Кука», й інші книги автора, зокрема бестселер «УПА. Історія нескорених».

 

Незабаром Володимир Вʼятрович відвідає із презентаціями книжки «Генерал Кук. Біографія покоління УПА»

Житомир (10 жовтня), Луцьк (14 жовтня), Одесу (30 жовтня), Дніпро (14 листопада) та інші міста України.

 

01.10.2025

