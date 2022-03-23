Анатолій Чубайс подав до демісії та виїхав з Росії.

Він пояснив свою вимушену еміґрацію тим, що не підтримує розпочату Путіним війну в Україні.

 

 

Колишній глава російської державної компанії «Роснано» та представник Володимира Путіна зі сталого розвитку у міжнародних організаціях Анатолій Чубайс подав до демісії та виїхав із Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, знайомі зі ситуацією.

 

За інформацією аґенції, Чубайс пояснив свою вимушену еміґрацію тим, що не підтримує розпочату Путіним війну в Україні.

 

66-річний Чубайс – один із небагатьох російських економічних реформаторів 1990-х років, які залишилися в уряді Путіна та підтримували тісні контакти зі західними чиновниками. Він відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років за президентства Бориса Єльцина.  У середині 1990-х років саме Анатолій Чубайс, який обіймав тоді посаду віцепрем’єра  дав Путіну його першу роботу в Кремлі.

 

У 2000 році Чубайс (як, до речі, і Борис Нємцов) вітав прихід Путіна до влади. За Путіна Чубайс обіймав керівні посади у великих державних компаніях, поки минулого року президент не призначив його посланцем з питань сталого розвитку.

 

Минулого тижня Аркадій Дворкович, який був старшим економічним радником Дмитра Медведєва під час його президентства та заступником прем'єрміністра до 2018 року, полишив посаду голови державного технологічного фонду «Сколково», засудивши вторгнення в Україну. Дворкович, який також є президентом Міжнародної шахової федерації, – один із небагатьох колишніх російських високопосадовців, які виступили проти війни.

23.03.2022

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