78 літаків російських авіакомпаній було заарештовано за кордоном.

Тим часом фінська митниця затримала 21 яхту, що належать російським олігархам.

Російські авіакомпанії втратили 78 літаків. Їх заарештували за кордоном через санкції проти Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова міністра транспорту Росії Віталія Савельєва. До цього 111 російських авіаперевізників диспонували 1367 літаками.

За словами керівника російського Мінтрансу, арешти лайнерів російських авіакомпаній відбулися навіть у відносно лояльних до Москви країнах, наприклад у Туреччині, Азербайджані та Вірменії.

Нагадаємо, що 26 лютого США та Європейська Унія запровадили перший пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Він, зокрема, передбачав заборону здавати у лізинг літаки російським авіакомпаніям, а також продавати до них запчастини.

У рамках санкцій лізингодавці стали заарештовувати лайнери російських авіакомпаній за кордоном. Це, своєю чергою, призвело до практично повного припинення польотів російських перевізників за кордон.

«Росія намагалася домовитися зі західними лізинговими компаніями про викуп літаків, але ті не йдуть на перемовини», – нарікав Савельєв. Тому російська влада дозволила переводити орендовані літаки до російського реєстру, тобто фактично красти чужу власність. Таким незаконним чином Росія вже присвоїла, за даними міністра, майже 800 авіалайнерів.

Водночас відбувається процес конфіскації власності за кордоном у російських олігархів. Так, лише фінська митниця затримала 21 яхту, що належать російським громадянам, які потрапили під санкції. Також у Гібралтарі затримано яхту «Аксіома», яка належить російському мільярдеру Дмитру Пумп’янському.

А швейцарська влада наклала арешт на апартаменти на ґольф-курорті в кантоні Берн. Ця нерухомість належить російському мільярдеру Петру Авену, колишньому голові ради директорів Альфа-банку.