Івано-франківські ЦНАПи відновили роботу.

21 березня Центри надання адміністративних послуг Івано-Франківська та всі їх територіальні підрозділи відновили роботу з прийому громадян. Послуги надають і для місцевих мешканців, і для тих, хто прибув з інших регіонів України.





«Перелік послуг обмежений, але основний блок послуг надається. В першу чергу, це оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон, паспорта громадянина у формі ІD-картки терміном виконання 1 місяць. Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку зі смертю, видача довідок форми 13 (додаток до паспорта), довідка про склад сім’ї, соціальні послуги, та документи, що стосуються опіки й піклування, видача посвідчень багатодітної сім’ї, архітектурні, земельні питання», — розповів директор Департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.

Перелік послуг буде розширюватися залежно від рівня підключення до державних реєстрів. Незабаром планують повернути доступ до реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців, реєстру прав на нерухоме майно, також подана заявка на відновлення послуги єМалятко.

Працюють ЦНАПи з 09:00 до 17:00. Головний офіс працює без обідньої перерви, а в частині надання консультацій внутрішньо переміщеним особам та надання допомоги військовослужбовцям – цілодобово.