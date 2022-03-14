Папа Франціск закликав росіян припинити масакру в Україні.

Він виступив із найжорсткішими досі для нього коментарями про російську інвазію.

 

 

Папа Римський Франціск на традиційній недільній месі у Ватикані перед собором Святого Петра виступив із найжорсткішими досі для нього коментарями про війну в Україні. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

 

«Браття і сестри, ми щойно помолилися до Діви Марії. Цього тижня місто, яке носить Її ім’я – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Перед варварством вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення, не існує стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну аґресію, перше ніж вона перетворить міста в цвинтарі», – заявив глава Католицької церкви після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 13 березня.

 

Щоправда Понтифік у своїх заявах з початку російського військового вторгнення не використовує слово «Росія», утім його формулювання дедалі більше вказують на заперечення вигаданих арґументів, які наводить Москва як виправдання своїх аґресивних дій.

 

Промовляючи до прочан, багато з яких тримали в руках синьо-жовті прапори, Франціск промовив: «З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни. Нехай же в ім’я Боже буде почутим крик страждаючих, і припиняться бомбардування та атаки! Нехай по-справжньому та рішуче зусилля зосередяться на перемовинах, а гуманітарні коридори будуть дієвими та безпечними. У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю масакру! Неприйнятна збройна аґресія та бійня мають бути зупинені!».

 

Понтифік також закликав своїх вірних у європейських країнах приймати біженців з України, надавати їм допомогу. «Хочу ще раз закликати приймати численних біженців, в яких перебуває Христос, і подякувати за велику мережу солідарності, що сформувалася. Прошу всі дієцезальні та чернечі спільноти помножувати молитви за мир. Бог є тільки Богом миру, Він не є Богом війни, і той, хто підтримує насильство, профанує Його ім’я», – зазначив Святіший Отець.

14.03.2022

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