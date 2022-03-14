Дев'ятнадцятий день війни в Україні

12:13 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував Німеччину за те, що її політика допомогла в становленні нинішнього режиму в Росії. "Мені шкода про це казати: ви справді допомогли побудувати нинішню владу в Росії. І ми сподіваємося, що ви теж зробите багато, щоб зупинити російську військову машину", – сказав Кулеба в етері телеканалу ARD. "Я не думаю, що це справедливо, що в останні кілька років Німеччина мала великомасштабну оборонну співпрацю з Росією", – додав міністр. Голова МЗС України наголосив, що йому прикро чути від іноземних колег причину зволікання з новими санкціями: "Вони завжди кажуть: це через Німеччину", – присоромив Кулеба, якого цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

11:56 Спікер Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив факт знищення під Мелітополем великої кількості російської техніки 13 березня. Водночас він визнав, що оцінки голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма перебільшені (той казав про 200 уражених одиниць) – згідно з інформацією Арестовича, там було пів сотні машин.

11:39 Росіяни підірвали міст у районі Кам'янського, перебивши сполучення між Енергодаром та Запоріжжям, повідомляє пресова служба "Енергоатому". Гуманітарні конвої та евакуація людей поки що не можливі.

11:05 Радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив про початок четвертого раунду переговорів України та Росії. "Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії", – прокоментував Подоляк.

10:39 Російська авіація вночі розбомбила будівлю "Чернігівської політехніки", повідомив голова Чернігівської адміністрації Вʼячеслав Чаус. "Ще один «військовий» об’єкт, який був розбитий сьогодні", – обурився Чаус.

10:28 У Рівному обстріляли телевежу. Як повідомив голова Рівненської військово-цивільної адміністрації Рівного, після обстрілу з-під завалів евакуювали декількох людей, вони живі.

10:12 Російська армія знищує місто Сіверськодонецьк, котре є адміністративним центром Луганської області після 2014 року. "У Сіверськодонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не можуть бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом із них вже немає, де жити", – заявив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

10:01 10-та гірсько-штурмова бригада опублікувала відео із палаючою технікою росіян. На ролику видно до десятка одиниць техніки – танків, панцеромобілів, машин забезпечення.

09:50 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03

особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 389 од, бойових броньованих машин ‒ 1249 од, артилерійських систем – 150 од, РСЗВ – 64 од, засоби ППО – 34 од, літаків – 77 од, гелікоптерів – 90 од, автомобільної техніки – 617 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Порівнюючи з вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: танків ‒ 15 од., бойових броньованих машин ‒ 23 од., артилерійських систем – 10 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 17 од., літаків – 3 од, гелікоптерів – 4 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 од.

09:30 Держдеп США бачить ознаки готовності Росії до "серйозних переговорів" з Україною. В інтерв'ю телеканалу FOX News перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман сказала, що тиск, який Захід чинить на Росію "починає приносити плоди, ми бачимо деякі ознаки готовності перейти до справді серйозних переговорів"

09:10 Казахстан у понеділок відправив першу із двох партій гуманітарної допомоги Україні – 28 тон ліків, повідомляє казахстанське видання "Влада", посилаючись на міністерство охорони здоров'я Казахстану. Вантаж медикаментів відправили літаком з Алма-Ати до Катовіце, звідти їх відвезуть в Україну. Друга партія ліків буде відправлена у вівторок.

08:46 Росіяни обстріляли дев’ятиповерховий будинок на київському масиві Оболонь. Як повдіомила ДСНС, у будинку повністю зруйновано фасад, частково знищено сходову клітку між першим і третім поверхами, загорілися квартири на 3-му та 4-му поверхах. Станом на 07:40 під завалами виявили двох загиблих; трьох осіб шпиталізували із травмами.

00:32 Російська армія продовжує планувати десант на узбережжі Одещини, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. "У них є велике бажання почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають, там є кому їх зустрічати. Так, як зустрічали в Чернігівській, Київській області", – сказав Данілов в етері національного телемаратону.

00:16 Білоруська армія проводила "демонстраційні дії" вздовж кордону України, повідомив Генштаб у вечірньому зведенні. Також встановлено, що з території Білорусі запускали "Іскандери".

23:50 У французькій комуні Біарриц місцевий активіст П'єр Афнер захопив віллу доньки Владіміра Путіна Катерини Тіхонової. Він замінив усі замки і заявив, що прийматиме в маєтку біженців від режиму Путіна, зокрема, українських міґрантів, повідомляє The Insider.