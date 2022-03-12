Через невдачі у війні з Україною Путін розпочав репресії проти ФСБ.

Під гарячу руку кремлівського диктатора потрапили співробітники 5-ї служби ФСБ, яка збирала інформацію про політичну ситуацію в Україні.

 

 

Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства – ФСБ. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. За даними російських журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел, відправлено під домашній арешт. Офіційного підтвердження цих відомостей немає.

Андрій Солдатов та Ірина Бороган — журналісти та письменники, автори кількох книг про російську владу та спецслужби. Вони вивчають ФСБ протягом багатьох років і мають велику мережу джерел.

5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ зі закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує сумнозвісний Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.

ФСБ отримала право проводити операції за кордоном з 1998 року, коли Володимир Путін очолив цю спецслужбу. Тоді ж усередині ФСБ сформували нове управління, якому доручили проводити розвідувальні операції на теренах колишнього СРСР. Коли ж «кольорові революції» призвели до того, що багато прокремлівських лідерів на пострадянському просторі втратили владу, перед управлінням поставили завдання зробити все, щоб утримати ці країни у сфері впливу Росії.

Саме 5-а служба відповідала за надання Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення 24 лютого. І схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-а служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути.

За даними джерела порталу Meduza, керівник 5-ї служби генерал Сергій Бєсєда та його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.

12.03.2022

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