Facebook дозволив заклики до насильства проти Путіна, Лукашенка і російських окупантів.

Росія вже висловила своє обурення з цього приводу.

Компанія Meta, яка володіє Facebook і Instagram, тимчасово дозволила своїм користувачам у деяких країнах закликати до насильства проти російського лідера Володимира Путіна, білоруського диктатора Олександра Луашенка та російських військовиків. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на внутрішні листи компанії Meta.

Речник Meta Енді Стоун (Andy Stone) написав у Twitter, що компанія тимчасово дозволила деякі аґресивні висловлювання. «З огляду на російське вторгнення в Україну, ми зробили тимчасовий виняток для тих, хто постраждав від війни, щоб вони висловили свої аґресивні настрої щодо вторгнення збройних сил. Ми тимчасово дозволили такі форми політичного висловлювання, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, наприклад, “смерть російським загарбникам”. Водночас ми все одно не дозволимо реальних закликів до насильства проти російських цивільних», – йдеться у його заяві.

Також соцмережі Facebook і Instagram тимчасово дозволили висловлювати побажання смерті Путінові та Лукашенкові. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів дозволяються, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце та метод.

Росія вже встигла відреагувати на такий крок соцмереж. Посольство РФ у США заявило, що обурене «аґресивною та злочинною політикою» Meta, яка веде «до розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян». У дипмісії назвали дії компанії «ще одним свідченням інформаційної війни без правил». «Вимагаємо від американської влади припинити екстремістську діяльність Meta і вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності. Користувачі Facebook і Instagram не наділяли керівників цих інтернет-платформ правом визначати критерії істини та нацьковувати одні народи на інших», – йдеться у заяві посольства РФ у Telegram.