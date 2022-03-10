Допомоги потребує стрілецький батальйон Івано-Франківська.

 

В Івано-Франківську формується стрілецький батальйон у структурі Збройних сил України, котрий за найпершої потреби та вказівки керівників ЗСУ вирушить на передову.

 

Влада та мешканці міста намагаються максимально укомплектувати батальйон військовим захисним спорядженням та медикаментами.

 

 

«На даний час ми шукаємо транспорт: автобуси, типу «Богдан», які зможуть довести хлопців за потреби на передову, а також 2-3 автомобілі типу пікап. Потребуємо військової амуніції: шоломів, бронежилетів, тактичних окулярів. Також медичних засобів: турнікетів, бандажів та кровоспинних (целокс). Прагнемо максимально надати нашим хлопцям тут всього необхідного на фронті, окрім зброї, щоб вони були готові до бою» - повідомляє заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда.

 

Про число вже записаних в батальйон чоловіків не повідомляється з міркувань безпеки. Проте, дізнатись про кількість необхідного для них та допомогти можна за телефоном п. Руслана Гайди 0503737913.

 

10.03.2022

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