Німецька прокуратура порушила кримінальну справу проти ексканцлера Шрьодера.

Йому інкримінують співучасть у злочинах проти людяності у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну.

 

 

Прокуратура німецького міста Ганновера скерувала порушену минулого тижня кримінальну скаргу проти колишнього бундесканцлера, соціалдемократа Ґергарда Шрьодера  генеральному прокуророві при Верховному суді Німеччини Петерові Франку (Peter Frank), офіс котрого розташований у місті Карлсруе. Про це повідомило видання Die Welt з покликом на інформацію прокуратура Ганновера.

 

Колишньому німецькому лідерові висунуто кримінальні звинувачення – співучасть у злочинах проти людяності у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну. Згідно зі звітом ганноверської прокуратури, звинувачення спрямовані не лише проти Ґергарда Шрьодера, але й проти інших німецьких високопосадових осіб, які співпрацювали з путінським режимом. Федеральна прокуратура в Карлсруе поки що відмовляється давати коментарі в цій справі.

 

Як вже повідомляло наше видання, минулого тижня керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) надіслало колишньому бундесканцлеру ФРН Ґергардові Шрьодеру листа, у якому вимагає від нього якнайшвидше подати до демісії з усіх посад, які він обіймає в російських державних підприємствах. Обговорюється питання про виключення його з партії. Водночас адміністрація Ганновера повідомила про намір позбавити Шрьодера звання почесного громадянина цього міста. А Спілка німецьких платників податків (Steuerzahlerbund) та депутати Бундестаґу закликали політика відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.

 

Нагадаємо, що ексканцлер Німеччини Ґергард Шрьодер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії «Роснефть». Окрім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газогону «Північний потік», а також обіймає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG – операторі «Північного потоку-2». На початку лютого стало також відомо, що Шрьодера висунуто до складу ради директорів російського державного концерну «Газпром».

09.03.2022

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