СДПН лише зараз заявила про намір вигнати Шрьодера зі своїх лав.

Щоправда, екскацлер ФРН несподівано для багатьох засудив вторгнення в Україну і визнав відповідальність російської влади.

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) надіслало колишньому бундесканцлеру ФРН Ґергардові Шрьодеру (Gerhard Schröder) листа, у якому вимагає від нього якнайшвидше подати до демісії з усіх посад, які він обіймає в російських державних підприємствах. Як повідомило німецьке видання Die Welt з покликом на інформацію керівництва СДПН, на підтримку цієї вимоги висловилася переважна більшість членів президії партії.

«Соціал-демократи розраховують отримати відповідь (від Шрьодера, – Z) найближчим часом. З позиції нашої партії неприпустимо, що він (Шрьодер, – Z) продовжує обіймати посади в російських держконцернах», – повідомив співголова партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) на пресконференції, що проходила у четвер, 3 березня, в онлайн-форматі.

За словами Клінґбайля, Шрьодер «цілком ізольований» у лавах СДПН, у керівництві партії немає нікого, хто «хоч би частково схвалював або виправдовував» дії ексканцлера. «Наразі обговорюється питання про виключення його з партії», – зазначив Клінґбайль.

Адміністрація Ганновера у четвер повідомила про намір позбавити Шрьодера звання почесного громадянина цього міста. А Спілка німецьких платників податків (Steuerzahlerbund) та депутати Бундестаґу закликали політика відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.

Нагадаємо, що ексканцлер Німеччини Ґергард Шрьодер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії «Роснефть». Окрім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газогону «Північний потік», а також обіймає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG – операторі «Північного потоку-2». На початку лютого стало також відомо, що Шрьодера висунуто до складу ради директорів російського державного концерну «Газпром».

У Німеччині Ґергарда Шрьодера вже давно критикують через близькість до Кремля. Він вважається давнім другом президента Росії Володимира Путіна.

Щоправда, у день вторгнення Росії в Україну Шрьодер публічно закликав Москву якнайшвидше припинити воєнні дії. «Війна та пов'язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше. Це відповідальність російського уряду. Останніми роками багато говорилося про помилки та упущення у відносинах між Заходом і Росією. І було багато помилок – з обох сторін. Але інтереси безпеки Росії також не виправдовують використання військових засобів», – написав ексканцлер у соцмережі LinkedIn у четвер, 24 лютого.