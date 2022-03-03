СДПН лише зараз заявила про намір вигнати Шрьодера зі своїх лав.

Щоправда, екскацлер ФРН несподівано для багатьох засудив вторгнення в Україну і визнав відповідальність російської влади.

 

 

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) надіслало колишньому бундесканцлеру ФРН Ґергардові Шрьодеру (Gerhard Schröder) листа, у якому вимагає від нього якнайшвидше подати до демісії з усіх посад, які він обіймає в російських державних підприємствах. Як повідомило німецьке видання Die Welt з покликом на інформацію керівництва СДПН, на підтримку цієї вимоги висловилася переважна більшість членів президії партії.

 

«Соціал-демократи розраховують отримати відповідь (від Шрьодера, – Z) найближчим часом. З позиції нашої партії неприпустимо, що він (Шрьодер, – Z) продовжує обіймати посади в російських держконцернах», – повідомив співголова партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) на пресконференції, що проходила у четвер, 3 березня, в онлайн-форматі.

 

За словами Клінґбайля, Шрьодер «цілком ізольований» у лавах СДПН, у керівництві партії немає нікого, хто «хоч би частково схвалював або виправдовував» дії ексканцлера. «Наразі обговорюється питання про виключення його з партії», – зазначив Клінґбайль.

 

Адміністрація Ганновера у четвер повідомила про намір позбавити Шрьодера звання почесного громадянина цього міста. А Спілка німецьких платників податків (Steuerzahlerbund) та депутати Бундестаґу закликали політика відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.

 

Нагадаємо, що ексканцлер Німеччини Ґергард Шрьодер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії «Роснефть». Окрім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газогону «Північний потік», а також обіймає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG – операторі «Північного потоку-2». На початку лютого стало також відомо, що Шрьодера висунуто до складу ради директорів російського державного концерну «Газпром».

 

У Німеччині Ґергарда Шрьодера вже давно критикують через близькість до Кремля. Він вважається давнім другом президента Росії Володимира Путіна.

 

Щоправда, у день вторгнення Росії в Україну Шрьодер публічно закликав Москву якнайшвидше припинити воєнні дії. «Війна та пов'язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше. Це відповідальність російського уряду. Останніми роками багато говорилося про помилки та упущення у відносинах між Заходом і Росією. І було багато помилок – з обох сторін. Але інтереси безпеки Росії також не виправдовують використання військових засобів», – написав ексканцлер у соцмережі LinkedIn у четвер, 24 лютого.

03.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22 | | Штука
Сурміть
Василь МАХНО
сурміть – в нас вже горла похрипли та кров в нас залізна кріпне вона в нас із люті – не з страху
02.03.22 | | Дискурси
У пошуках російського Ясперса
Олександр Ірванець
Яким чином протверезити нинішніх росіян по всіх тих омськах-томськах, як переконати їх у глибинній, питомій злочинності цілої великої країни?
02.03.22 | | Дискурси
Чому Путін вже програв цю війну
Юваль Ной Гарарі
У свідоцтві про смерть Російської імперії буде записано ім’я не Михаїла Горбачова, а Путіна.
02.03.22 | | Дискурси
Танець суфія
Катерина Гладка
Ми кожен на своїх фронтах намагаємось відчувати землю під ногами і звертаємо свій зір до неба. І не лише для того, аби побачити чи не летить щось знову, а й до Божистого, до тих стихій, частиною яких ми всі є.
02.03.22 | | Штука
Сьомий день. Росії нічого не виходить
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська цілковито втратили ініціативу у прямих боях з українським військом. Нападник щораз інтенсивніше використовує ракети й авіаційні бомбардування і спрямовує їх проти звичайної міської інфраструктури, проти людських домівок.
02.03.22 | | Україна
Найкраще місто у світі – це Київ
Маріанна Челецька
Є одна таємниця, яка робить цю підліткову книжку вкрай актуальною в  умовах наступу на Київ та воєнного стану в Україні. І про яку повинні знати всі українці!.. Усі, хто знає, що «найкраще місто у світі – це Київ».
01.03.22 | | Штука
Ми – легенда
Юрко ТИМЧУК
Десь нагорі Гомер, дивлячись на те, що відбувається, де "лани широкополі, і Дніпро, і кручі", каже "Нема нічого гіршого від блукань у чужих краях", а Леся Українка додає своє "Щоб не плакать, я сміялась".
01.03.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.