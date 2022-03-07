“Post to Stop War”: сайт із месиджами про війну для понад 30 країн світу.

Більшість комунікацій між мешканцями різних країн світу відбувається на персональному рівні. Щоби українці могли ефективно доносити інформацію про війну, команда студентів і випускників УКУ разом із волонтерами-креативниками та закордонними експертами запустили сайт http://post-to-stop-war.in.ua/. Тут містяться десятки цільових месиджів-посилів різними мовами світу, а також, галерея постерів. Контент та країни постійно додаються. Месиджі сформульовано з огляду на історичний, культурний та суспільно-політичний контекст країн.

 

 

“У поточній агресії Росії та героїчному захисті України надважливим є інформаційним простір, - вважає ідейний засновник проєкту Олексій Молчановський, заступник декана факультету прикладних наук УКУ. - Багато комунікації відбувається на низовому, персональному рівні, коли вам потрібно пояснити знайомим в інших країнах, що насправді зараз відбувається в Україні, чому на нас напала Росія і чого домагається Путін. Ми створили цей ресурс щоби допомогти доносити основні месиджі до всіх куточків земної кулі саме через персональну комунікацію”.

 

“Ми намагалися зробити максимально простий і водночас дієвий інструмент для комунікації, - розповідає проджект-менеджерка Марія Титаренко, доцентка Школи журналістики та комунікацій УКУ. - Все просто: обираєш в меню необхідну країну, копіюєш потрібний (вже перекладений) месидж, додаєш за бажанням постер із галереї - і долучаєш в розмову з адресатом”.

 

Команда проєкту буде вдячна за максимальне поширення ресурсу й активне його використання.

Якщо ви матимете пропозиції чи хочете долучитись у якості волонтера, просимо скористатися формою зворотного зв’язку на сайті.

 

Англомовна версія сайту - https://post-to-stop-war.in.ua/en

 

07.03.2022

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