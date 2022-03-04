Держдума РФ ухвалила закон про покарання за «фейки» про війну.

Згідно з нововведенням, максимальне покарання за «поширення свідомо неправдивої інформації» про дії російських військовиків — 15 років позбавлення волі.

 

 

Державна дума Росії на позаплановому пленарному засіданні в п’ятницю, четвертого березня, ухвалила законопроєкт про покарання за «поширення свідомо неправдивої інформації» про дії російських військовиків. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. За документ проголосували всі присутні в залі депутати – 401 голос «за», 0 – «проти», 0 – «утримався».

 

Законопроєкт «Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації» вводить до Карного кодексу РФ нову статтю 207.3. Згідно з нею, максимальне покарання передбачає 15 років позбавлення волі. Розгляд питання відбувся за прискореною процедурою, щоб ці зміни набули чинності якнайшвидше.

 

Щоби законопроєк почав діяти, його ще повинна підтримати Рада Федерації та підписати президент.

 

 

Відтак поширення інформації про дії російських військовиків, яку влада Росії вважатиме «фейками», передбачатиме такі покарання:

 

- Злочин без обтяжливих обставин каратиметься штрафом до півтора мільйона рублів або тюремним ув'язненням терміном до трьох років.

 

- Якщо для поширення «фейків» використовувалося «службове становище», був якийсь «корисливий мотив» чи мотив політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті, злочинцеві загрожує штраф до п'яти мільйонів рублів або ув'язнення терміном від п'яти до десяти років.

 

- Якщо поширення «фейків» призвело до тяжких наслідків, справа може закінчитися позбавленням волі на термін від 10 до 15 років.

 

Причому кримінально караним стає як поширення фейків, так і «громадські дії, вчинені задля дискредитації використання» російської армії, включно з публічними закликами до перешкоджання її використанню.

04.03.2022

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