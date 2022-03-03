«Эха Москвы» більше немає.

Ліквідовано і радіостанцію, і сайт цього російського ЗМІ, яке намагалося бути об’єктивним у міру можливості.

 

 

Російської цілодобової інформаційно-розмовної радіостанції «Эхо Москвы», яка намагалася подавати об’єктивну інформацію, наскільки це можливо в рамках кремлівського режиму, більше не існує. Головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов заявив, що більшістю голосів Ради директорів компанії ухвалено рішення про ліквідацію радіоканалу та відповідного сайту. Про це повідомило російське видання «Газета.Ру» з покликом на Telegram-каналі Венедиктова.

 

Крім того, в радіостанції повідомили, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) зажадав від Google заблокувати програму «Эхо Москвы» з його магазину Google Play. У Роскомнагляді вимогу пояснили порушенням федерального закону Росії «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації».

 

Нагадаємо, що ще першого березня, Роскомнагляд заблокував сайти радіостанції «Эхо Москвы» та телеканалу «Дождь» через висвітлення війни проти України, яке не влаштовувало російську владу.

 

Генпрокруратура звинуватила обидва ЗМІ у поширенні «неправдивої інформації» про суть та форму російського військового вторгнення в Україну, способи ведення бойових дій, втрати в лавах російської армії, обстріли українських міст, жертви серед цивільного населення, а також у «закликах до організації масових заходів» у РФ.

 

Обидва ЗМІ повідомили тоді, що мають намір оскаржити рішення щодо блокування в суді.

03.03.2022

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