У Латвії з 2026 року буде заборонена російська мови у громадських ЗМІ.

Це передбачено новою Концепцією національної безпеки, яку схвалили латвійські депутати.

Депутати Сейму Латвії схвалили проєкт Концепції національної безпеки, один із пунктів якої передбачає закриття латвійських громадських ЗМІ російською мовою. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. За документ проголосували 68 латвійських депутатів, проти – 10.

Минулого тижня Кабінет міністрів під керівництвом прем’єрки Евікі Силіні (Evika Siliņa) на своєму першому повноцінному засіданні за зачиненими дверима затвердив проєкт Концепції національної безпеки. Пізніше документ було опубліковано. У сьомому розділ концепції «Усунення загроз, створюваних для латвійського інформаційного простору» існує пункт, де йдеться про те, що громадські медіа можна буде видавати лише латиською або іншими європейськими мовами. Російська до них не належить.

«З огляду на те, що у Латвії відбувається зміцнення ролі державної мови у всіх сферах життя, з 1 січня 2026 року контент, створюваний громадськими медіа, має бути лише латиською мовою та мовами, що належать до Європейського культурного простору, таким чином буде зміцнено належність мешканців Латвії до єдиного інформаційного простору, що спирається на латиську мову та інші мови ЄУ, Європейської Економічної зони та мови країн-кандидатів на вступ до ЄУ. Держава, припинивши фінансування контенту російською мовою, завершить процес створення єдиного інформаційного простору, своєю чергою, контент російською мовою в комерційних медіа за приватні кошти продовжить бути присутнім», – цитує Delfi текст концепції.

Латвійське радіо та Латвійське телебачення (LTV) виступили проти включеної до проєкту концепції заборони створення російськомовного контенту в громадських ЗМІ. «Сподіватися, що всі люди, які щодня споживають медіа-контент російською мовою, з 1 січня 2026 року перемкнуться на ЗМІ, що мовлять латиською мовою, – це мислення бажань, а не рішення, засноване на дослідженнях про звички споживання продукції ЗМІ», – сказано в публічній заяві LTV для ЗМІ.

Рада громадських електронних ЗМІ (SEPLP) також закликала владу відмовитися від заборони, підкресливши, що якісний контент російською мовою потрібен для охоплення російськомовних людей, котрі мешкають у країні, «з метою зміцнення почуття приналежності до Латвії».