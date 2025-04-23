Американський суд заблокував закриття «Голосу Америки».

Суддя назвав рішення Трампа про закриття радіо «свавільним і примхливим».

 

                     Ройс Ламберт

 

У вівторок, 22 квітня федеральний суд у Вашінґтоні ухвалив, що адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повинна припинити зусилля зі закриття «радіостанцій, чиї випуски новин фінансуються урядом для експорту цінностей США у світ». Йдеться про «Голос Америки» (Voice of America), «Радіо Вільна Азія» (Radio Free Asia) та «Близькосхідні телерадіомовні мереж» (Middle East Broadcasting Networks). По це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Окружний суддя США Ройс Ламберт (Royce Lamberth), який розглядає шість позовів від співробітників і підрядників, які постраждали від закриття Аґенції США з глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media), наказав Білому дому «вжити всіх необхідних кроків», щоб повернути співробітників і підрядників на їхні посади і відновити радіо-, телевізійні та онлайн-трансляції новин. Він заявив, що зусилля президентської адміністрації з розпуску вказаних мовників були «прямим порушенням кількох федеральних законів США», а рішення про це було «свавільним і примхливим».

 

Адвокати уряду стверджували, що розпуск «Голосу Америки» не порушує права журналістів, передбачених Першою поправкою, адже йдеться про розпуск всієї Аґенції, а не про переслідування окремих журналістів через їхню позицію. Суддя з цими аргументами не погодився. «Відсутній не лише обґрунтований аналіз з боку відповідачів, а й будь-який аналіз взагалі», – наголосив він у своєму висновку.

 

Ламберт, якого призначив на посаду ще Рональд Рейґан, також відреагував на заяву Трампа про те, що висвітлення новин «Голосу Америки» було надто критичним щодо Америки та особисто щодо нього. «Я вважав, що одна зі сильних сторін «Голосу Америки» полягає в тому, що він мав нахабність говорити правду про Америку», – сказав суддя. 

 

Ендрю Челлі (Andrew Celli) – адвокат, який представляє інтереси співробітників «Голосу Америки» в судових позовах, назвав це рішення «значною перемогою свободи преси».

 

Журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш, коментуючи це рішення у Facebook, зазначив, що воно ще не означає негайного повернення мовлення радіостанції. «Уряд подаватиме апеляцію і боротьба в судах триватиме. Допоки триватиме розгляд апеляції, “Голос Америки”, радше за все, не відновить роботу. .. Не виключено, що далі справа може дійти до Верховного суду США», – поділився своїми міркуваннями Яриш.

23.04.2025

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