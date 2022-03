День восьмий. Тотальний спротив

09:44 Згідно з оцінками Генштабу, втрати росіян живою силою сягли 9 тисяч.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.03 were approximately:

особового складу / personnel - близько / aprox. 9000 осіб,

танків / tanks ‒ 217 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 900 од,

артилерійських систем / artillery systems – 90,

РСЗВ / MLRS - 42,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 11,

літаків / aircraft – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів / helicopters – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки / vehicles - 374,

легкі швидкісні катери / light speedboats - 2 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 3