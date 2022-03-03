День восьмий. Тотальний спротив

09:44 Згідно з оцінками Генштабу, втрати росіян живою силою сягли 9 тисяч.

 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.03 were approximately:

особового складу / personnel - близько / aprox. 9000 осіб,

танків / tanks ‒ 217 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 900 од,

артилерійських систем / artillery systems – 90,

РСЗВ / MLRS - 42,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 11,

літаків / aircraft – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів / helicopters – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки / vehicles - 374,

легкі швидкісні катери / light speedboats - 2 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 3

 

09:25 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українці вразили світ своїм спротивом: ніхто не вірив, що Україна встоїть хоч кілька днів.

 

"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося – 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Ніхто. Єдині, хто вірив – це ми з вами"

Олексій Резніков

 

09:01 У Чернігові обстріляли нафтобазу. Палають резервуари загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального. Перед цим росіяни підпалили бази з пальним в Охтирці та Василькові.

 

 

08:43 "На Волинському напрямку противник проводить демонстраційні дії вздовж державного кордону", - інформує Генштаб ЗСУ.

 

08:02 Усі поїзди зі сходу України на захід тепер евакуаційні. "Укрзалізниця" закриває продаж квитків на них. Посадка на поїзди, як і на інші евакуаційні рейси, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.

 

07:56 Російські сили розгортають польові логістичні табори у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини на Київщині. Ворог намагається наступати в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів.

 

07:45 В Ізюмі російські сили розбомбили два приватні будинки. За ніч восьмеро загиблих, двоє - діти. 

 

07:20 Згідно з інформацією українських служб, унаслідок опівнічного обстрілу Києва ніхто не постраждав. "За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється", - прокоментував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

 

06:34 Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за сім днів війни з України виїхали близько мільйона біженців.

 

05:53 Журнал TIME вийшов із передовицею українською мовою.

 

 

03.03.2022

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