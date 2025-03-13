Вибухи в Івано-Франківську – теракт, організований спецслужбами РФ.

Франківські прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини в Івано-Франківську 11 березня. Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора

Відкрили провадження й щодо незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб.

 

 

Йдеться про два вибухи, які пролунали поблизу залізничного вокзалу Івано-Франківська ввечері 11 березня. На вул. Привокзальній, 9 та 49 тяжко поранено трьох людей та ще одна людина загинула.

 

За даними слідства, справа була така: двоє юнаків у Telegram знайшли оголошення про роботу. За вказівкою «роботодавця» в орендованій квартирі вони виготовили вибухові пристрої та мали закласти їх у визначеному місці. За це мали отримати грошову винагороду.

 

11 березня під час перенесення вибухівки до місця призначення в районі залізничного вокзалу Івано-Франківська стався вибух. 

 

 

Як уточнили в Службі безпеки України, підривниками виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких російські спецслужби завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнули у злочинну діяльність.

 

За інструкцією російського куратора хлопці виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. 

 

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими вражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

 

 

Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті.

 

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.

 

17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями – травматичною ампутацією обох ніг. 

 

13.03.2025

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