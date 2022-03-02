Генасамблея ООН засудила Росію за вторгнення в Україну.

Члени Асамблеї вимагають від Москви негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

 

 

Генеральна Асамблея ООН під час надзвичайної сесії у середу, другого березня, переважною більшістю голосів засудила Росію за вторгнення в Україну і зажадала від Москви припинити бойові дії та вивести свої збройні сили з чужої території. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Востаннє Рада Безпеки скликала надзвичайну сесію Генеральної Асамблеї ООН 1982 року.

 

Історичну резолюцію «Аґресія проти України» підтримали 141 із 193 членів Асамблеї. Представники 35 країн, включно з Китаєм, Індією та Казахстаном, утрималися під час голосування. П'ять країн проголосували проти резолюції: сама Росія, Сирія, Білорусь, Північна Корея і Еритрея.

 

У документі зазначено, що Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Росії від 24 лютого 2022 року про «спеціальну військову операцію» в Україні, висловлює серйозне занепокоєння повідомленнями про напади на цивільні об'єкти, такі як житлові приміщення, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включно з жінками, літніми людьми, інвалідами та дітьми.

 

 

«Військові дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, яких міжнародне співтовариство не бачило в Європі десятиліттями», – наголошується в резолюції.

 

Документ вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від подальшої незаконної погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена. Також вимагає від Москви негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України.

 

Хоча резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової сили, проте вони мають велику політичну вагу.

02.03.2022

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