США вперше не підтримали резолюцію ООН зі засудженням російської аґресії.

Через це експерти прогнозують, що документ не матиме такої широкої підтримки, як раніше.

США вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну відмовилися підписати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН зі засудженням дій Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на три дипломатичні джерела. Серед підписантів документа – представники понад 50 країн, які підготували резолюцію до третьої річниці російського повномасштабного вторгнення.

«У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні», – сказав один зі співрозмовників Reuters. Як зазначає аґенція, голосування в ООН все ще може відбутися без підтримки США, але навряд чи матиме таку широку підтримку, як раніше.

У тексті резолюції автори підтверджують «прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в рамках визнаних міжнародною спільнотою кордонів». У документі міститься заклик до «деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного вирішення конфлікту».

З 24 лютого 2022 року Генасамблея ООН неодноразово проводила засідання 11-ої Надзвичайної спецсесії, присвяченої російсько-українській війні. Вже було ухвалено шість резолюцій на підтримку України. США були співавторами цих документів разом із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Польщею, Естонією, Латвією, Литвою та іншими західними країнами. Вашінґтон відмовився підтримати чергову резолюцію невдовзі після перемовин з делегацією Росії, які пройшли в Ер-Ріяді. Відомо, що сторони домовилися усувати «подразники» у відносинах.