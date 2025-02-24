Генасамблея ООН ухвалила українсько-європейську резолюцію щодо роковин війни.

Також була ухвалена альтернативна американська резолюція зі значно м’якшими формулюваннями щодо Росії.

Генеральна асамблея ООН ухвалила у понеділок, 24 лютого, підготовлену Україною та країнами Європи резолюцію, присвячену третій річниці початку російської "військової операції". За документ, яка має рекомендаційний характер, проголосували 93 країни, 18 виступили проти, 65 утрималися. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином альянс України і Європи вступив у змагання резолюцій зі Сполученими Штатами, яких фактично підтримувала Росія.

У тексті резолюції, яку Київ підготував у співавторстві з більш ніж 50 країнами, йдеться про необхідність «негайно, повністю і беззастережно» вивести російські війська з України та припинити бойові дії. Крім того, автори документа підтверджують «прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в рамках визнаних міжнародною спільнотою кордонів».

США ж пропонували альтернативний варіант документа. У ньому було зазначено, що головною метою ООН залишається підтримання миру та безпеки. В американському варіанті не вказувалася Росія як аґресор, не йшлося про збереження Україною суверенітету й територіальної цілісності.

Генасамблея ООН ухвалила також запропоновану США резолюцію щодо України, включивши до неї низку поправок європейських країн. При цьому ГА ООН відхилила російську поправку до американського проєкту резолюції. Москва пропонувала після слів «негайно припинити конфлікт» додати «у тому числі шляхом усунення його першопричин». Резолюція, розроблена США, отримала 93 голоси «за», вісім – «проти», 73 країни утрималися.