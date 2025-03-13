Сербія відкликала свій голос за резолюцію ООН щодо російської аґресії в Україні.  

Сербський міністр закордонних справ заявив, що «хибне» голосування сталося через «технічну помилку».

 

 

Сербія відкликала свій голос на підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це повідомив сербський часопис NIN з покликом на слова міністра закордонних справ країни Марка Джуріча.

 

Йдеться про той документ, який був розроблений Україною та європейськими державами, де Росія названа аґресором. Джуріч заявив, що голосування за цю резолюцію, яке відбулося на лютневій сесії Генасамблеї ООН, сталося через «технічну помилку». Він визнав, що провина за це лежить саме на ньому й перепросився.

 

«Нам слід було утриматися, і я не перекладатиму відповідальність за це... Політична відповідальність лежить не на президенті, вона насамперед на мені. І якщо хтось має вибачитись, то це я»,— заявив міністр.

 

Нагадаємо, що 24 лютого на Генасамблеї ООН відбулося голосування за проєкт резолюції щодо конфлікту в Україні. Сербія підтримала європейську версію документа, яка містить різку критику Росії,  підтверджує підтримку України та її територіальної цілісності. Пізніше президент країни Александр Вучич пояснив те, що сталося помилкою – республіка мала утриматися від голосування. Вучич взяв провину на себе та вибачився перед співгромадянами.

13.03.2025

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