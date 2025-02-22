США запропонували свій проєкт резолюції ООН до роковин російського вторгнення.

Росії документ сподобався, але вона прагне навіть до нього внести свою правку.

Сполучені Штати запропонували свій проєкт резолюції ООН, присвяченій третій річниці російського вторгнення в Україну. Він принципово відрізняється від документа, підготовленого Україною та європейськими державами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters, якій вдалося ознайомитись із проєктом американської резолюції.

Документ складається із трьох абзаців. У ньому висловлюється співчуття у зв'язку зі загибеллю людей під час «російсько-українського конфлікту» та наголошується, що «головною метою ООН є підтримання миру та безпеки», а також «мирне врегулювання конфліктів». Американська резолюція також «закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту та міцного миру між Україною та Росією». Росія там не називається аґресором і відповідальність за вторгнення на неї не покладається.

Постійний представник Росії при ООН Нєбєнзя охарактеризував американський проєкт резолюції як «добрий крок». Проте навіть до такого нейтрального документа російська сторона запропонувала внести правку. Йдеться про те, щоб фразу «закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту та міцного миру між Україною та Росією» сформулювати так: «закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і міцного миру між Україною та Росією». За словами Нєбєнзі, якщо російську поправку буде прийнято, то Москва проголосує за резолюцію США.

Нагадаємо, що напередодні США відмовилися стати співавторами резолюції, підготовленої Україною та європейськими державами, в якій Росія називається аґресором, йдеться про територіальну цілісність України та є вимога до Росії вивести свої війська.

Голосування щодо резолюції на сесії Генасамблеї ООН заплановане у понеділок, 24 лютого, – на третю річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.