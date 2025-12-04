Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо повернення українських дітей з Росії.

Документ підтримали США, які цьогоріч кілька разів голосували проти рішень, які критикують Росію.

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналєна Бербок

Генеральна Асамблея ООН на 11-й надзвичайній спецсесії у середу, 3 грудня, схвалила резолюцію з вимогою до Росії «негайно, безпечно та безумовно» повернути всіх українських дітей, які «були насильно переміщені або депортовані», повідомляється на сайті організації.

Резолюцію «Повернення українських дітей» запропонували зокрема Україна та Канада, у голосуванні щодо неї взяли участь 160 країн. За документ проголовувала 91 країна. Цих голосів вистачило для ухвалення резолюції. Проти документу виступили 12 країн, включно з Росією, Білоруссю, Кубою, Іраном, КНДР, Малі та Суданом. Ще 57 країн утрималися. Примітно, що резолюцію підтримали США, які після повернення до Білого дому Дональда Трампа кілька разів голосували проти рішень, які критикують Росію.

Документ закликає Генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерреша залучити всі свої впливи, у тому числі через Спеціального представника голови ООН з питань дітей та збройних конфліктів, щоб залишатися активно залученим до розгляду цього питання.

У документі Росію також «наполегливо заклякають» припинити практику «ідеологічної обробки» дітей, їх розлучення з сім'ями, а також зміни їхнього особистого статусу в тому числі через надання громадянства та передачу прийомним сім'ям. За словами заступника міністра закордонних справ України Мар'яни Беци, Росія депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей, деяких із них вдалося повернути.

До голосування щодо резолюції заступниця постпреда Росії в ООН Марія Заболоцкая заявила, що мета спецсесії полягає у зриві «досягнення довгострокового мирного врегулювання української кризи». Сам документ, за її словами, спрямований на просування «наративу про депортацію дітей, що нібито проводиться Росією», а згадана цифра в 20 тисяч дітей «не змінюється, не підкріплюється жодними списками, жодними запитами батьків і родичів».

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналєна Бербок, відкриваючи засідання, розповіла історію української дитини – однієї з тисяч, яких насильно перемістили, усиновили чи відправили на військову підготовку до Російської Федерації: «Уявіть: вам 16 років, ви займаєтеся своїми звичайними справами… Раптом до вашого будинку вриваються солдати з автоматами, у балаклавах, які приховують обличчя. Вони силою заштовхують вас в автомобіль і відвозять у невідомому напрямку, і ви проводите місяці у жахливій ситуації. Вам навіть змінили ім'я».

За словами голови Генасамблеї, міжнародне право, зокрема стаття 49 Женевської конвенції, однозначно забороняє насильницьке переміщення чи депортацію дітей з окупованої території. «Те, що ми спостерігаємо – це не просто трагедія окремих дітей, а порушення міжнародного права», – сказала вона.

Влада України неодноразово звинувачувала Кремль у вивезенні українських дітей зі захоплених реґіонів. За їхніми даними, з 2022 року з України депортували понад 19,5 тисяч дітей, повернути вдалося 1605. Вивезення дітей з окупованих територій до Росії стало підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт Володимира Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.