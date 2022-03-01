Джо Байден не бачить причин боятися ядерної атаки Росії.

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить причин боятися ядерної атаки Росії. На відповідне питання, яке Байдену поставили після його виступу в Білому домі, він відповів коротке "ні", повідомляє The Hill. До сих пір оцінки американськї розвідки стосовно російської військової активності підтверджувалися.

Росія заявила, що збільшила персонал своїх ядерних сил, підвищивши геополітичні ставки. Пентагон вказав, що не бачив жодної конкретної активності у відповідь на наказ Путіна. «Мені нема чим підтвердити ці повідомлення про те, що вони змінили штат», – сказав прессекретар Міноборони Джон Кірбі відповів на запитання, чи спостерігають у Сполучених Штатах зміну ядерних сил Росії.

США також заявили, що не планують змінювати рівень ядерної боєздатності після того, як у неділю, 27 лютого, Росія привела свої сили ядерного стримування у стан підвищеної готовності, повідомляє Reuters.

"Ми не змінили наші власні попередження і ми не змінили нашу власну оцінку у цьому питанні. Але ми також маємо тверезо оцінити те, як Путін використовує загрози", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі в інтерв'ю MSNBC.

Ця позиція, за словами експертів, може допомогти уникнути небезпечної ескалації риторики. "Ядерну війну не можна виграти, і вона ніколи не повинна вестися. Ми вважаємо, що провокаційна риторика щодо ядерної зброї небезпечна і збільшує ризик прорахунку. Її слід уникати, і ми не маніпулюватимемо цим питанням", – заявили в Білому домі.