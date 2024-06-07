Єврокомісія сигналізує про готовність до перемовин щодо вступу України до ЄУ.

Таким чином ЄК має намір продемонструвати підтримку України до початку головування Угорщини в Раді ЄУ.

 

 

Європейська комісія (ЄК) має намір рекомендувати розпочати цього місяця перемовини з Україною про вступ до Євроунії. Про це повідомляє газета Financial Times (FT) з покликом на свої джерела в Брюсселі. За інформацією газети, таким чином ЄК має намір продемонструвати підтримку України до початку головування Угорщини в ЄУ.

 

За словами співрозмовників FT, незабаром Єврокомісія оголосить, що Україна відповідає необхідним для вступу до ЄУ критеріям, включно з антикорупційними заходами, обмеженням політичного лобіювання, правилами декларування активів чиновників та захистом мов національних меншин.

 

Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в Європейській Унії 28 лютого 2022 року — через кілька днів після повномасштабного вторгнення російських військ. Питання надання Україні статусу кандидата було розглянуто у рекордні терміни, рішення ухвалено у червні того ж року.

 

За даними FT, аналогічну рекомендацію щодо початку перемовин про вступ до ЄУ Єврокомісія подасть і щодо Молдови, яка подала заявку у березні 2022-го. При цьому ЄК не рекомендуватиме розпочинати перемовини про вступ Грузії через ухвалений нею закон про іноземних аґентів.

07.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Естетична діагностика життя
Львівська мистецька галерея Shum Gallery запрошує долучитися до благодійного онлайн-аукціону "Горизонт", який відбувається в рамках виставки Юрія Смольського. Мета аукціону — придбання FPV дронів для спецпідрозділу "Кракен".
05.06.24 | | Штука
На органові уродини
На початку червня львівський орган святкує свій День народження. Орган було урочисто відкрито 4 червня 1933 року. Унікальний орган має 60 регістрів і майже 5 тисяч труб, є найбільшим історичним концертним органом України.
04.06.24 | | Штука
Зміни сезонів
Юрко ТИМЧУК
Тепер можна згадати Вінстона Черчилля і його «Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця, але, можливо, це кінець початку».
04.06.24 | | Україна
Любовні листи до України
Олена О’Лір
Ця білінгва, створена з любови, являє собою збалансований діалог жіночого та чоловічого начал, і перше, безумовно, належить авторці / ліричній героїні, а друге — Україні та її Захисникам, образ яких зазвичай фокусується у постаті єдиного Воїна, Солдата, Друга.
03.06.24 | | Штука
«Неначе степом чумаки...»
Андрій Содомора
Літа минають, людина – минається: маліє, никне, зникає десь за часовими й просторовими обріями... Залишає те, чого не йме своїм зубом час
03.06.24 | | Дискурси
Зрадник Корсики
Віталій Портников
Паолі і Бонапарт залишаться в історії антагоністами – один бажав свободи для рідного острова, інший намагався створити наймогутнішу імперію своїх часів
02.06.24 | | Дискурси
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24 | | Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.