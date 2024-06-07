Єврокомісія сигналізує про готовність до перемовин щодо вступу України до ЄУ.

Таким чином ЄК має намір продемонструвати підтримку України до початку головування Угорщини в Раді ЄУ.

Європейська комісія (ЄК) має намір рекомендувати розпочати цього місяця перемовини з Україною про вступ до Євроунії. Про це повідомляє газета Financial Times (FT) з покликом на свої джерела в Брюсселі. За інформацією газети, таким чином ЄК має намір продемонструвати підтримку України до початку головування Угорщини в ЄУ.

За словами співрозмовників FT, незабаром Єврокомісія оголосить, що Україна відповідає необхідним для вступу до ЄУ критеріям, включно з антикорупційними заходами, обмеженням політичного лобіювання, правилами декларування активів чиновників та захистом мов національних меншин.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в Європейській Унії 28 лютого 2022 року — через кілька днів після повномасштабного вторгнення російських військ. Питання надання Україні статусу кандидата було розглянуто у рекордні терміни, рішення ухвалено у червні того ж року.

За даними FT, аналогічну рекомендацію щодо початку перемовин про вступ до ЄУ Єврокомісія подасть і щодо Молдови, яка подала заявку у березні 2022-го. При цьому ЄК не рекомендуватиме розпочинати перемовини про вступ Грузії через ухвалений нею закон про іноземних аґентів.