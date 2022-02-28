Центробанк Росії підвищив ключову ставку до рекордного рівня.

На Московській валютній біржі вибухнула паніка, курс рубля невпинно падає, перевершуючи історичні мінімуми.

Центральний Банк Росії оголосив у понеділок, 28 лютого, підвищення ключової ставки до 20%. Про це повідомив російський телеканал «Дождь» з покликом на інформацію в Telegram-каналі російського регулятора. До цього ключова ставка Центробанку була на рівні 9,5%.

Підвищення облікової ставки Центробанку автоматично призведе до підвищення ставок за кредитами та депозитами. Причиною такого стрімкого підняття ставки стали жорсткі економічні санкції Заходу, які передовсім були спрямовані проти російської фінансово-банківської системи.

У Центробанку РФ заявили, що таке рішення дозволить компенсувати девальваційні й інфляційні ризики. Подальші рішення щодо ключової ставки регулятор обіцяє ухвалювати, «виходячи з оцінки ризиків із боку зовнішніх та внутрішніх умов та реакції на них фінансових ринків».

Варто зазначити, що облікова ставка у 20 відсотків стала рекордною для російського Центробанку в цьому столітті. Досі найвище вона піднімалася після сакцій, запроваджених 2014 року за анексію Криму та інвазію на Донбасі. Тоді ставка сягнула 17%.

Водночас на Московській валютній біржі вибухнула паніка. Падіння курсу рубля вже на початку торгів, які стартували о 10:00 (за московським часом) 28 лютого, досягло небаченого досі рекорду. Водночас курси євро та долара досягли нових історичних максимумів. У перші хвилини торгів долар уперся у верхню планку 90 рублів, встановлену регламентом біржі. Тобто долар міг би легко зростати й далі, втім поки що адміністрація біржі стримувала його за допомогою штучного бар’єра.

Бо, наприклад, на ринку Forex зранку 28 лютого курс долара сягнув 117 рублів.

Курс євро під час торгів на Московській валютній біржі піднявся до 101,1925 рубля. Тут теж свою роль зіграло штучне стримування, бо на Forex курс євро піднявся до 132 рублів

Варто теж зазначити, що попри рекордні курси валют, попит на них залишався дуже високим. Придбанням рублів, навіть попри їхню дешевизну, ніхто не зацікавився.

Нагадаємо, що на момент закінчення торгів 25 лютого курс євро становив 93,26 рубля, курс долара – 82,93 рубля.