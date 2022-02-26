Третій день війни. "Будемо жити!"

14:47 Речник Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив, що вчора російська армія послабила атаку. Але має пояснення: то Кремль надіявся, що Володимир Зеленський іде на переговори. Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що ідея бліцкригу не вдалася, українські сили зупинили путінське військо на всіх рубежах оборони – росіяни втратили багато техніки і почали шукати резерв для перегруповування.

14:39 Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців до партизанки: "Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час буде йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога".

14:28 Унаслідок обстрілів у Охтирці близько 70 поранених. Російська армія завдала три ракетних точкових удари по військовій частині. Перед цим був обстріл житлових кварталів. Пошкоджено систему теплопостачання, повідомляє Сумська обласна адміністрація.

14:17 Миколаїв отримав команду "Кругова оборона", повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім. "Є інформація, що зі сторони Каховки відбувся прорив 12 танків, за ними ще йдуть сили", – повідомив Кім. Голова адміністрації закликав барикади, щоб техніка не змогла зайти в конкретні райони. "У нас є плюс-мінус п'ять годин, головне – протриматися до ночі", – звернувся він.

14:02 Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України (посмертно) саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який у ніч наступу ціною власного життя підірвав Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

13:56 Збройні Сили України атакували російську колону в районі Городні на Чернігівщині. "В результаті вогневого ураження підрозділи армії рф понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених", – йдеться у повідомленні командування "Північ".

13:49 Угорщина не блокуватиме рішення Європейського Союзу про відключення Росії від SWIFT, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

13:37 Голова Державної прикордонної служби надіслав листа білоруському колезі, в котрому наголосив: Білорусь сприяє Росії в нападі на Україну й порушує свої ж обіцянки про дружнє ставлення до України. Лист Сергія Дейнеко завершується словами: "БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!! С ПРЕЗРЕНИЕМ!".

13:24 "Ми вистояли!" – почав своє звернення Володимир Зеленський. "Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами", – заявив Президент.

13:16 Володимир Зеленський у зверненні до українців: "Кажу зараз це максимально відверто: народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну, стратегічну дискусію і прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі".

13:04 У Харкові затримали диверсанта. Ще один повісився, повідомляє УНІАН.

12:44 На Херсонщині між Раденськом та Олешками дощенту спалили російську колону. Відео знищеної техніки почали поширювати у телеґрамі, його прокоментував і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко: "Хто не був знищений, розбіглися лісами. Йде прочісування".

12:39 Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, українські підрозділи зупинили ворога в районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Нападники частково втратили боєздатність і намагаються перегрупуватися. З боку Чернігова росіян затримали у районі Ніжина, Великої Дороги, Обичіва. Також наступ окупантів зупинено в районах Сум, Прилук.

12:26 У Сумах на вулиці Курській серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті, повідомили у Сумській обласній адміністрації.

12:12 Ранкове зведення від Генерального штабу ЗСУ: "Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху не має на жодному з напрямків". Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів. "Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, “демілітаризація” і “денаціоналізація” України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах", – зазначають у Генштабі.

12:03 Національна гвардія закликала киян не намагатися перетнути Дніпро з лівого берега на правий через концентрацію диверсійних груп. "Українські військовики та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег, та будуть відкривати ВОГОНЬ НА УРАЖЕННЯ по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку ПРАВОГО берега!" – заявили гвардійці.

11:51 Радіаційний фонд у Чорнобильській зоні відчуження зріс через активність російських військ. Працівники ЧАЕС не покидали своїх місць, продовжуючи виконувати обов'язки. "Стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий", – заявили у Державній аґенції України з управління зоною відчуження. Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Аґенція не виключає, що Росія готує провокацію.

11:40 Російські війська окупували Станицю Луганську, Кримське, Марківку, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай.

11:35 Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста зі закликом вивезти тіла загиблих росіян до Російської Федерації. "Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України", – заявила Верещук у зверненні.

11:32 СБУ спростовує інформацію про висадку десанту під Бродами: "Повідомляємо – працювала УКРАЇНСЬКА авіація".

11:20 Кіпр не блокуватиме відключення Росії від системи SWIFT, заявив Дмитро Кулеба. Остання країна в Євроунії, котра стоїть на сторожі російського інтересу, – Угорщина.

11:03 У Бродах приблизно о 9-ій ранку десантувалося 60 російських військовиків на гелікоптерах. Інформація від міського голови Львова Андрія Садового. "Наші війська дали відсіч. Зараз росіяни відступають в сторону лісу в район Лев’ятина", – прокоментував Садовий.

10:52 Військовий журналіст Євген Роженюк опублікував відео із київського проспекту Перемоги після нічного бою. На кадрах – кілька вантажівок із боєкомплектом; видно речі військовиків (наплічник, літні капці тощо).

10:46 Клієнти російських банків, котрі потрапили під санкції країн Заходу і США, відтепер не зможуть скористатися відомими платіжними сервісами Google Pay і Apple Pay. Повідомив про це російський центробанк.

10:31 Російські диверсанти захопили склад із мундирами Національної гвардії у Гостомелі й перебираються під українських вояків, повідомив прес-офіцер Нацгвардії Харитон Старський. Напередодні диверсійна група в одежі ЗСУ намагалася прорватися на київську Оболонь, а перебрані під Нацполіцію бойовики штурмували пост військової частини у Василькові.

10:26 на Миколаївщині у районі Коблева вояки механізованих підрозділів 28 омбр знищили катер противника, а з ним – близько 20 диверсантів, повідомив уранці Генштаб ЗСУ.

10:17 Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав українців: Slava Ukraini!

10:04 Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом. "Хто знає і розуміє, про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках", – закликав бурмистр.

09:55 Уночі на суботу протиповітряна система України перехопила ракету, котра летіла в керунку дамби Київського водосховища у Вишгороді. "Якщо дамба буде зруйнована, повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків – в тому числі затоплення житлових районів Києва та передмість. Руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС", – підкреслили у Міністерстві інфраструктури.

09:40 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ цілковито ізолювати Росію. "Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!".

09:31 Українські воїни не допустили російських сил до Київської ГЕС, що на північ від столиці. "Станція повністю під контролем", – запевнив міністр енергетики Герман Галущенко.

09:24 Президент Франції Еммануель Макрон у ранковій розмові з Президентом Зеленським обговорив постачання озброєнь. "До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" – прокоментував Зеленський у twitter.

09:16 У соцмережах поширюють відео влучання ракети у житловий будинок у Києві.

09:08 У багатоповерховий будинок у Києві на вулиці Лобановського, 6а, влучила російська ракета. Триває евакуація.

08:50 Президент Зеленський запевнив, що залишається в Києві: "Зараз у мережі з'явилося дуже багато фейкової інформації немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так: я тут. Ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу державу".

08:41 Міський голова Херсона Ігор Колихаєв: "Над Херсоном український прапор! Місто працює та живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. Будемо жити!".

08:32 Українські сили взяли в полон близько 200 росіян. Втрати противника оцінюють у 3,5 тисячі, заявив на ранковому брифінгу речник Банкової Михайло Подоляк. Він додав, що "Україна не просто вистояла, Україна – перемагає!".

08:11 "Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця", – міська голова Василькова Наталія Баласинович.

07:56 Депутат Ґосдуми Росії Міхаіл Матвєєв закликав негайно припинити війну. "Голосуючи за визнання "ДНР"/"ЛНР", я голосував за мир, а не війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ", – заявив комуніст.

07:22 "Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів. Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями", – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

06:43 У Києві на Берестейській 101-а бригада знищила колону – 2 легковики, 2 вантажівки із бойовим комплектом, танк. "Все спокійно", – заявили у Сухопутних військах.

06:17 Російські війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині, повідомило "Суспільне".

06:02 Бої у Василькові. "Зараз на вулиці Декабристів дійсно дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно ідуть обстріли ракетами. Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади", – розповіла голова міста Наталія Баласинович в етері "1+1".

05:33 У Києві на проспекті Перемоги зруйновано міст біля метро "Берестейська", повідомив кореспондент в етері каналу "Рада".

04:21 Російські підрозділи атакували одну із військових частин у Києві на проспекті Перемоги, інформують Сухопутні війська.

03:38 Із ракетного комплексу С-300 збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25, повідомили у Повітряних Силах.

02:20 Літак Іл-76 під Васильковом збив винищувач Су-27 Повітряних сил України. "Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря", – заявили у командуванні Повітряних Сил.

01:13 Сили Протиповітряної оборони збили ІЛ-76 із ворожим десантом у районі містечка Васильків під Києвом. "Це помста за Луганськ-2014", – заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 14 червня 2014 року неподалік від Луганського летовища було збито український Іл-76; загинуло 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.

00:14 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки другої доби спротиву: "Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!".

"Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо! План дій простий: бачиш, можеш – знищуй! Не можеш – передай нам місце знаходження ворога!", – закликав Залужний.

00:04 Володимир Зеленський заявив у зверненні, що ця ніч буде важкою. З його слів, зараз настає вирішальний момент: "Ця ніч буде важча за день. Цієї ночі вони підуть на штурм. Доля України вирішується саме зараз". Зі слів Зеленського, життєво важливим є втримати Київ.

00:02 Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні знищено "сотні, сотні, сотні" російських солдатів.