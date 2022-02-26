Росія очікувано заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо України.

Документ містив вимогу «негайно припинити застосування сили проти України» та «негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

 

 

Росія очікувано наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, в якій засуджувалося вторгнення російської армії до України. Про це повідомило радіо Voice of America. Одинадцять членів Радбезу ООН, включно зі Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією, в п'ятницю ввечері, 25 лютого, підтримали ухвалення резолюції. Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Індія утрималися.

 

Очікують, що проєкт резолюції розгляне Генеральна Асамблея ООН, яка складається зі 193-х членів.

 

Після того, як Росія заблокувала документ, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield) заявила: «Ми єдині щодо України та її народу, незважаючи на те, що бездумний та безвідповідальний постійний член Ради Безпеки зловживає своєю владою, щоб нападати на свого сусіда».

 

За словами дипломатів, голосування в ООН було відтерміновано на дві години через перемовини між Сполученими Штатами та іншими країнами, щоб переконати Китай змінити свою позицію щодо резолюції.

 

Перед голосуванням Рада пом'якшила деякі формулювання резолюції. Також із резолюції було прибрано посилання на сьому главу Статуту ООН, яка стосується санкцій та санкціонування застосування сили.

 

Проєкт заблокованої резолюції Радбезу містив вимогу до Росії «негайно припинити застосування сили проти України» та «негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

26.02.2022

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