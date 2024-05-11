Генасамблея проголосувала за надання Палестині членства в ООН.

Проте рішення має затвердити Ради Безпеки, а США вже заявили, що заметують його.

Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала надання Палестинській автономії повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Повноправне членство в ООН означало б для палестинців фактично визнання незалежної держави «Палестина».

За відповідну резолюцію у п'ятницю, 10 травня, висловилися 143 країни, 25 утрималися і проти було віддано дев'ять голосів. Для схвалення документа потрібна була підтримка двох третин держав-членів. Серед тих, хто голосував «проти» були, зокрема, Ізраїль, Сполучені Штати, Угорщина, Чехія тощо.

«Ми хочемо миру, ми хочемо свободи. Голос “за” – це голос за існування Палестини, він не проти жодної держави... Це інвестиція в мир», – сказав перед голосуванням представник Палестини в ООН Ріяд Мансур.

У документі Генасамблеї сказано, що Палестина вже у 2024 році отримає право брати участь у конференціях та роботі комітетів ООН, зможе вносити власні пропозиції та поправки до документів, які розробляються.

При цьому право голосу Палестина отримає лише після згоди Ради Безпеки ООН. Тож окрім усього ГА ООН рекомендувала Раді Безпеки ООН розглянути питання про прийняття Палестини до організації як повноправного члена.

Постійний представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан висловив своє невдоволення таким рішенням Генасамблеї. «Сьогодні ви робите все навпаки... Вітаючи терористичну державу у своїх лавах, ви відкрили ООН сучасному нацизму. Мене нудить від цього… Поки так багато з вас ненавидять євреїв, вам байдуже, що палестинці не є миролюбними», – заявив він.

Речник постійного представництва США при ООН Нейт Еванс (Nate Evans) ще перед голосуванням в Генасамблеї заявив, що американські представники мають намір повторно використати право вето проти заявки Палестинської національної автономії, якщо це питання знову надійде до Ради Безпеки.