Блокпости на в'їздах у Тернопіль переоблаштовують на дзоти.

На основних в'їздах у Тернопіль облаштовують чотири блокпости, обладнанні як дзоти. Таке рішення про захист міста прийняли на засіданні штабу оборони Тернопільщини. 

 

«Блокпости на в’їзді у Тернопіль перетворюють на дзоти для оборони міста. Вночі над Тернополем у різних місцях були помічені ворожі дрони. Обов’язково повідомляйте у поліцію за номером 102. Також звертайте увагу на авто, які шукають об’їзд блокпостів через навколишні села. Про підозрілих осіб чи предмети теж повідомляйте – «102», – повідомив мер Сергій Надал.

 

 

Блокпости на яких для перевірки документів вибірково зупиняють автотранспорт облаштували також у Львівській області. За словами голови Львівської обласної держадміністрації Максима Козицького, до Львова зараз в основному їдуть переселенці зі східних областей, яких розміщують на Львівщині та на території інших західних областей.
 

25.02.2022

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